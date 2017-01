Kolem Jágra se to sype. Další parťák z útoku skončil na marodce, kouč soptil

„Po žních půjdeš k Turkovi." Známá věta, která děsila ve filmu Vesničko má středisková Jánose Bána, alias Otíka. Na Floridě možná teď děsí podobná fráze. Když trenér Tom Rowe oznámí "půjdeš do útoku k Jágrovi," to aby se hokejista pomalu klepal. Tradiční spoluhráči Jonathan Huberdeau a Aleksander Barkov jsou na marodce a po noční prohře 1:4 s Winnipegem tam zamířil s otřesem mozku i Seth Griffith.

Na Floridě se přes léto odehrálo spoustu pozičních rošád. Měnilo se vedení, hráči, kustodi, během sezony pak došlo i na výměnu trenéra. Z loňského postrachu je rázem tým, který se hledá. Soupeř, kterého není těžké porazit. Ale není nutné všechno házet na lidskou obměnu, kdo ví, jak by to vypadalo, kdyby hráči Panthers byli zdraví.

Huberdeau se zranil už během přípravy, Barkov nehraje už týden a ještě zhruba dva ani hrát nebude. To znamená, že nejúdernější formace je nefunkční. Velký důvod pro to, že Florida je týmem se šestým nejslabším útokem ligy. A sestava se rozpadá dál.

Jedním z hráčů, který se v posledních dnech usídlil ve formaci vedle Jaromíra Jágra je také čtyřiadvacetiletý Seth Griffith, kterého si Panthers vzali na začátku listopadu z Toronta, které ho zařadilo na listinu volných hráčů. Drobný forvard teď na nějakou dobu dohrál úplně. Diagnóza? Otřes mozku. A to všechno navíc v den jeho narozenin.

VIDEO: Griffith po tomto zákroku musel odstoupit

Griffithovi ho způsobil dánský útočník Nikolaj Ehlers v 7. minutě středečního zápasu s Winnipegem. A tenhle střet pěkně hnul žlučí trenérovi Panthers. „Bylo to zákeřný a udělal to schválně a je mi jedno kdo co říká. Bůhví jak dlouho teď bude Griffith mimo," soptil.

A pokračoval i s komentářem směrem k Ehlersovi, útočníkovi, který rozhodně nepatří k hráčům, kteří by využívali svého těla k tomu, aby soupeřům znepříjemňovali život. A servítky si nebral.

„Pokud hodlá dál hrát takhle, čeká ho dlouhá sezona," řekl Rowe pro Fox Sports. „Zajímalo by mě, kdy se hráči v téhle lize začnou pořádně respektovat a přestanou s útoky na hlavu," zlobil se trenér na dvacetiletého hokejistu.

Koho teď postaví k Jágrovi? A jak dlouho vydrží?

VIDEO: Sestřih utkání Florida - Winnipeg