Podivný JÁGR zápas. Málo diváků, minuta ticha a brankář obchoďák

Ruku na srdce, velká podívaná to nebyla. V utkání, které Florida nazvala "Večerem Jaromíra Jágra" na počest jeho nedávných historických milníků, viděli diváci v BB&T Center jen tři branky. Naštěstí pro Panthers a jejich věrné, dvě se zavlnily v síti Nashvillu. "Oslavenec" Jágr pomohl k výhře 2:1 asistencí.

Organizátoři se snažili, to ne že ne. Prvních deset tisíc fans obdrželo slušivé trikoty s podobiznou Jágra, během zápasu se na kostce nad ledem promítaly nejlepší okamžiky z kariéry české hrající legendy. Diváci, kteří zdaleka nevyprodali halu (na utkání přišlo 14 tisíc fanoušků a kapacita BB&T Center je přes 19 tisíc) si i několikrát bouřlivě zatleskali.

Úvod duelu dvou soužících se týmů mimo příčky zaručující play off přitom začal smutně, minutou ticha za oběti tragických událostí na nedalekém letišti ve Fort Lauderdale. V pátek odpoledne tam útočník zastřelil pět lidí a několik dalších zranil. "Naše myšlenky a modlitby jsou s rodinami, které celá událost zasáhla. Všechno ostatní vypadá nyní nepodstatně," uvedl na začátku pozápasové tiskové konference roztřeseným hlasem lodivod domácích Tom Rowe.

Premiérovou výhru jeho týmu v novém roce a teprve druhou z posledních sedmi střetů vystřelil v 51. minutě Jonathan Marchessault, který po souhře s Jágrem a Vincentem Trocheckem v útočném pásmu překvapil finského mladíka Juuse Sarose. Ano, lehká střela od mantinelu se asi dala chytat.

"Byl to hrozný gól. Ale čím víc střílíte na branku, tím máte větší šanci, že skórujete. Věděli jsme, že toho jejich gólman v sezoně zatím moc neodchytal, tak jsme to párkrát zkusili. Já měl štěstí, ale pro nás to byl nesmírně důležitý gól a získali jsme důležité dva body," suše hodnotil pro sever NHL.com Marchessault.

Jágr, který s novináři po utkání nehovořil, se asistencí zlepšil na 25 bodů (7+18) ve 40 utkáních. Mezi hvězdy duelu se 44letý matador díky "áčku" nevešel, brankář James Reimer ale ano. Přitom měl utkání sledovat jen ze střídačky.

28letý kanadský gólman musel na poslední chvíli nahradit v brankovišti brankáře číslo jedna Roberta Luonga. Ten totiž kvůli zranění třísel zůstal v úvodu zápasu pouze v šatně, poté se objevil na střídačce, ale po chvíli opět zmizel v kabině a role náhradního gólmana se tak v nouzi ujal zaměstnanec obchodního oddělení Panterů Bobby Segin, který před třemi roky chytal na univerzitě.

"Můžu říkat, že teď mám bilanci jeden zápas, jedna výhra," řehtal se po utkání Segin.

Reimer nicméně podal více než spolehlivý výkon a pochytal 28 z 29 střel. Nestačil pouze na přečíslení dva na jednoho, z něhož Craig Smith ve 46. minutě vyrovnal na 1:1. "Nebylo snadné jít takhle narychlo do akce, ale aspoň člověk nemá čas být nervózní," smál se Reimer. "Celý tým dnes myslím podal fenomenální výkon. Celý zápas jsme byli lepší," uzavřel Reimer.

Další utkání čeká Panthers opět doma v noci ze soboty na neděli proti Bostonu.

