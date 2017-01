Vítej v NHL! Hvězdný nováček Laine nechápal, uspal ho americký strom

Sám má 194 centimetrů a víc než 90 kilogramů, ale to už je vedlejší. Protože ukázkově vedený hit vynuluje jakákoliv čísla. Patrik Laine už to ví, i když možná jenom zprostředkovaně. Těžko říct, jestli si ze srážky s obráncem Jakem McCabem z Buffala vůbec něco pamatuje. Osmnáctiletý útočník Winnipegu po ukázkovém stromu skončil v péči lékařů a jeho bezvládně padající tělo dalo vzpomenout na doby Erika Lindrose.

Od slavné srážky Lindrose se Scottem Stevensem už na jaře uplyne sedmnáct let. Až na to, že někdejší kapitán Devils vedl střet směrem na hlavu kanadského útočníka, což by mu v současnosti vyneslo zastavení činnosti na mnoho zápasů, byl efekt skoro stejný. Laine stejně jako Lindros bezvládně letěl vzduchem a jeho urostlá postava brzy zničeně padla na led.

„Něco takového je vždycky pro tým nepříjemné, ale musíme se sebrat a pokusit se zacelit vzniklou mezeru," řekl po utkání Mark Scheifele, který šel okamžitě po střetu jako první bránit Laineho a do McCaba na ledě slušně bušil.

Šarvátka se ve 46. minutě za stavu 3:3 strhla skutečně slušná. Aby ne, Laine není žádný řadový nazdárek. Finský útočník ve své nováčkovské sezoně stihl vstřelit 21 branek a připsat si 37 bodů. Ve Winnipegu se okamžitě stal hvězdou a vede také bodování zelenáčů.

„Bez debat je naším nejlepším hráčem, takový pohled nikdy nepotěší. Sám jsem v jeho pozici kdysi byl a vím, jaké to je," řekl pro NHL.com útočník Drew Stafford, který se do spekulací o regulérnosti hitu nechtěl pouštět. Ostatní aktéři už ale byli sdílnější.

„Vypadalo to čistě, nachytal ho v nevhodnou chvíli. Jediné, co můžu říct je, že doufám, že Patty bude brzy v pořádku," řekl kapitán týmu Blake Wheeler.

Jeho slova podpořil i muž nosící "céčko" v týmu Buffala. „Čistší už to ani nemohlo být," myslí si Brian Gionta. „Ale samozřejmě nechcete nikdy vidět nikoho zraněného a je jedno, jestli hraje za váš tým, nebo ne," dodal veterán.

Co bude s Lainem dál se uvidí v nejbližších hodinách, trenér Paul Maurice zatím o zdravotím stavu svého svěřence nepodával žádné bližší informace. A konečný výsledek 4:3 pro Buffalo ho taky moc nepotěšil...

