Špatné zprávy pro Winnipeg. Střelec Laine má po hitu otřes mozku

"Patty má otřes mozku," potvrdil v neděli kouč Jets Paul Maurice. "Včera byl na vyšetření, další absolvuje dnes. Poté uvidíme, jak bude probíhat rekonvalescence," dodal Maurice, který nepovažoval zákrok na Lainea za nedovolený.

VIDEO: Střet McCaba s Lainem

Dvojku loňského draftu a světového šampiona do 20 let srazil ve třetí třetině obránce Buffala Jake McCabe. Finský mladík po srážce několik minut nehybně ležel na ledě, do šaten mu museli pomoct členové realizačního týmu. Po utkání byl nicméně spatřen, jak nastupuje do klubového autobusu.

"Doufám, že bude brzy fit," poznamenal na adresu nejproduktivnějšího hráče Winnipegu Laineho spoluhráč Drew Stafford. "Nikdy není hezké vidět hráče v takové pozici se spadlou helmou," dodal Stafford.