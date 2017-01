Plekanec má gól, Hudler a Faksa zářili za Dallas. Florida nulovala Devils

Plekanec skóroval po osmi zápasech, když ve 48. minutě v přesilové hře vyrovnal na 1:1. Nejprve trefil tyčku, po následném závaru před brankou se už prosadil dorážkou do odkryté klece.

Canadiens to ale nebylo nic platné. O pouhých 54 sekund později vrátil hostům vedení Jevgenij Kuzněcov, za další tři minuty zvýšil na 3:1 Brett Connolly a v 57. minutě uzavřel v přesilovce skóre Alexander Ovečkin. Capitals tak prodloužili vítěznou sérii na šest zápasů.

Ovečkin si připsal i dvě asistence a už jen jediný zápis do statistik ho dělí od jubilejního 1000. bodu v kariéře. Zároveň s 544 trefami vyrovnal v historické tabulce střelců na 29. místě Maurice Richarda, po němž je pojmenována trofej pro nejlepšího kanonýra sezony, kterou ruský útočník v minulosti získal hned šestkrát.

"Tahle čísla ukazují, jak stárnu," řekl Ovečkin. "Pamatuji si svou první sezonu, první gól a připadá mi, jako by se to odehrálo včera. Jenže čas utíká čím dal rychleji, člověk si proto musí užívat každou sekundu a každý moment, kdy má příležitost být součástí něčeho výjimečného," dodal.

Plekanec připravil brankáře Bradena Holtbyho o třetí čisté konto v řadě, což by dokázal jako první gólman v historii klubu. Jeho neprůstřelnost trvala 169 minut a 12 sekund.

VIDEO: Podívejte se na gól Tomáše Plekance

Další historický milník se přepisoval v duelu Floridy na ledě New Jersey, hlavní postavou ale tentokrát nebyl Jaromír Jágr, nýbrž jeho spoluhráč Roberto Luongo. Sedmatřicetiletý kanadský gólman dovedl Panthers k vítězství 3:0, které bylo jeho 448. v kariéře, čímž v počtu výher přeskočil na 5. místě Terryho Sawchuka.

Jágr se do statistik nezapsal, byl ale na ledě u toho, když Reilly Smith v 17. minutě v přesilovce dostal hosty do vedení 1:0. To pak Panteři hájili až do samého závěru třetí třetiny, v němž Jussi Jokinen a Vincent Trocheck pojistili vítězství trefami do prázdné branky při power play.

VIDEO: Podívejte se na sestřih utkání Floridy s Devils

Hudler, jenž kvůli záhadnému onemocnění vynechal celý listopad a polovinu prosince, se trefil ve svém 16. utkání v sezoně. A hned z toho byl vítězný gól. Dallas totiž v Los Angeles na začátku třetí třetiny během 58 sekund přišel o vedení 4:2. Ve 48. minutě ale domácí gólman Peter Budaj špatně vyjel k zadnímu mantinelu, kde vybojoval kotouč Tyler Seguin a protlačil ho před branku Hudlerovi, který vracejícího se slovenského brankáře snadno přehodil.

V poslední minutě pak pečetil výhru Stars gólem do prázdné branky Patrick Sharp. Nahrával mu Faksa, jenž tak poprvé po předloňském příchodu do NHL zaznamenal v jednom utkání tři body.

NHL:

New Jersey - Florida 0:3 (0:1, 0:0, 0:0)

Branky: 17. R. Smith, 59. J. Jokinen, 60. Trocheck. Střely na branku: 28:29. Diváci: 12.834. Hvězdy zápasu: 1. Luongo, 2. R. Smith (oba Florida), 3. Schneider (New Jersey).

Winnipeg - Calgary 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky: 11. Byfuglien, 44. Wheeler. Střely na branku: 27:28. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Byfuglien, 3. Wheeler (všichni Winnipeg).

Montreal - Washington 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Branky: 48. Plekanec - 12. Bäckström, 49. Kuzněcov, 52. Connolly, 57. Ovečkin. Střely na branku: 23:39. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Kuzněcov, 3. Holtby (všichni Washington).

Los Angeles - Dallas 4:6 (0:1, 1:2, 3:3)

Branky: 36. N. Shore, 43. Brown, 45. Kopitar, 46. Doughty - 20. Ritchie, 30. Seguin (Hudler), 38. Oleksiak (Faksa), 43. D. Shore (Faksa), 48. Hudler, 60. Sharp (Faksa). Střely na branku: 22:26. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Seguin (Dallas), 2. Doughty (Los Angeles), 3. Hudler (Dallas).