Zacha ukřižoval vrstevníka, drsný hit řeší NHL. Luongo má milník

V utkání Floridy se opět přepisovaly historické tabulky, Jaromír Jágr je v tom ale výjimečně nevinně. Fanfáry po výhře 3:0 nad Devils rezonovaly na počest brankáře Panthers Roberta Luonga, který zaznamenal 448. vítězství v kariéře v NHL, čímž v počtu výher přeskočil na pátém místě Terryho Sawchuka. Z opatrného defenzivně vedeného utkání vybočil drsný zákrok českého forvarda New Jersey Pavla Zachy, který u mantinelu ukřižoval mladíka Denise Malgina.

Zacha na přelomu prosince a ledna strávil dvě utkání mimo sestavu Devils. Lekce mu prospěla, proti Bostonu (3:0), Carolině (3:1), Torontu (2:4) a Edmontonu (1:2 v prodloužení) si v průměru 15 minut na ledě odehrál solidně. V duelu s Floridou svůj zápal pro hru přehnal, ve 13. minutě u mantinelu sroloval 19letého Švýcara Denise Malgina a vyfasoval trest na pět minut za vražení na hrazení.

Nutno podotknout, že Malgin, který měří jen 175 centimetrů, byl v době hitu přikrčený a o 16 centimetrů vyšší a stejně starý Zacha do jeho zad nenaskočil. Na sociálních sítích přesto měli fanoušci o zákroku jasno. Devastující hit, demolice, přízvisek vymysleli na Twitteru celou řadu.

VIDEO: Podívejte se na ostrý zákrok Pavla Zachy





Odchovanec švýcarského Bielu byl po zákroku notnou chvíli otřesený, role jeho mstitele se chopil brousek Shawn Thornton a šel si odpočinout na dvě minuty za hrubost. Malgin z ledu odjel za potlesku 12.834 fanoušků v Prudential Center po svých, v utkání už se ale neobjevil. Podle zpráv klubového lékaře utrpěl zranění v horní části těla s podezřením na otřes mozku.

Zákrokem se bude zaobírat i disciplinární komise NHL, jak informoval George Richards z Miami Herald. V anketě prestižního webu SportsNet.ca si 60% čtenářů myslí, že by Zacha měl dostat dodatečnou stopku na několik utkání.

Luongo vynuloval Ďábly i Sawchuka

Ale k veselejším záležitostem, výhru Floridy 3:0 (dva góly dali Panthers do prázdné branky) řídil zkušený brankář Roberto Luongo. 37letý dvojnásobný olympijský vítěz zneškodnil 28 střel domácích, vychytal první nulu v sezoně a celkově 73. v kariéře, což ho řadí na 11. místo v dějinách NHL.

"Chytal fantasticky a jsme rádi, že na tuhle neskutečnou metu dosáhl. Ukazuje to jeho dlouhodobou formu. Je to úžasný profesionál, moc mu to přejeme," prohlásil trenér Tom Rowe.

Luongo vyrovnal Sawchuka už 20. prosince, pak ale třikrát odešel jako poražený a poslední dva zápasy kvůli zranění vynechal. "Teď je hlavně důležité, abych vychytal nějaké výhry a abychom splnili náš cíl - postup do play off. Na to se stoprocentně soustředím, všechno ostatní z toho vyplyne," řekl Luongo, který naposledy neinkasoval v lednu minulého roku.

VIDEO: Podívejte se na sestřih utkání New Jersey a Floridy