Hudler trestal kiks Slováka. Okamžitě jsem ho chtěl střídat, běsnil trenér

Na dresech mají vyšitou hvězdu, hvězdami je prošpikovaná jejich soupiska. Proto hokejisty Dallasu výhled, který v Západní konferenci aktuálně mají na záda otloukánků z Winnipegu, Edmontonu nebo Calgary, musí drásat. Stars letos nezáří, na play off ale stále ztrácí jen dva body, sezona je otevřená. Noční divoké vítězství nad Los Angeles 6:4, ke kterému svým prvním gólem v ročníku přispěl i Jiří Hudler, může posloužit jako dobrý odrazový můstek k lepším časům.

První třetina nuda, druhá střední nuda, ale závěrečných dvacet minut ve Staples Center v Los Angeles? Óda na útočný hokej, ve které padlo hned šest gólů. Autorem vítězné trefy byl hostující Jiří Hudler, pro kterého to byla vůbec první přesná trefa v zelenkavém dresu. Z části sezony totiž vyřadila českého forvarda tajemná viróza.

Vítězný gól duelu padl v 8. minutě poslední třetiny a rámovat jej určitě nebude slovenský brankář Králů Peter Budaj. Za stavu 4:4 zmastil výjezd za svou klec, nedohodl se s obráncem Jakem Muzzinem a při návratu do brankoviště mu puk projel mezi betony. Pro Hudlera snadná práce doklepnout jej do sítě, stejně jako pro Patricka Sharpa zpečetit výhru do prázdné branky minutu před poslední sirénou.

"Chtěl jsem ho za ten Hudlerův gól okamžitě odvolat z branky, stálo nás to zápas," rozčiloval se před novináři kouč Kings Darryl Sutter. "Ale musel jsem vzít ohledy na náhradníka Zatkoffa, který se potřeboval trošku zahřát, takže jsem počkal se střídáním do dalšího přerušení hry," vysvětlil zásah do sestavy domácí kouč.

Rodák z Bratislavy a náhrada za dlouhodobě zraněnou jedničku Jonathana Quicka v utkání inkasoval 5 gólů z 22 střel a úspěšnost zákroků měl jen 77.3%.

Jeff Zatkoff sice ze zbývajících tří střel žádnou nepustil, jeho spoluhráči ale byli jaloví a odešli poraženi 4:6. "Nečekal jsem to, opravdu, dát Kings na jejich stadionu šest branek je super počin, hodně nám to ale ulehčili, některé góly byly hodně laciné," vyznal se pro NHL.com útočník Patrik Sharp.

Hudler se trefil ve svém 16. utkání v sezoně vůbec poprvé. "Před zápasem jsem měl k chlapcům proslov a řekl jsem jim, že chci, aby skórovali tři z nich. Byli to Sharp, Ritchie a Hudler, u všech to vyšlo. Příště asi ještě řeknu nějaká jména navíc," byl v dobrém rozmaru po utkání šéf střídačky Stars Lindy Ruff.

Lví podíl na zastavení šňůry tří porážek v řadě měl kromě Hudlera (1+1) i další Čech Radek Faksa, který pobral tři asistence a poprvé v zámořské kariéře zaznamenal v jednom utkání tři kanadské body.

Tým okolo hvězdných útočníků Jamieho Benna (od 31. prosince nehrál kvůli zraněné noze v zápase s Floridou), Tylera Seguina nebo Jasona Spezzy se díky dvěma bodům vyhoupl před Nashville na 11. příčku v Západní konferenci. Stars mají odehráno 41 utkání, v druhé polovině ročníku se musí zlepšit. Jinak play off v Dallasu nebude…

