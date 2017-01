Pastrňák zazářil třemi asistencemi, Krejčí krvácel, Mrázek s prohrou

Bruins položili základ k úspěchu už v první třetině, kterou vyhráli 3:0. Pastrňák se v 9. minutě v přesilové hře podílel na úvodním gólu zápasu, v 18. minutě pak na modré čáře trpělivě vyčkal s pukem, než jej přihrál najíždějícímu Bradu Marchandovi, který potřetí překonal Jakea Allena v brance Blues.

Po přestávce jej nahradil Carter Hutton, jehož ale hned ve 22. minutě pokořil v další přesilovce Torey Krug. Domácí sice postupně dokázali snížit na 2:4, v 59. minutě však po Pastrňákově přihrávce pojistil vítězství hostů svým druhým gólem v utkání Marchand po trefě do prázdné branky při power play. Radost Bruins už nemohl zkazit ani třetí gól Blues 25 sekund před závěrečnou sirénou.

VIDEO: Sestřih utkání St.Louis - Boston

Emotivní návrat do St. Louis prožil útočník David Backes, který zde strávil deset sezon, než se loni v létě jako volný hráč upsal Bostonu. Nejdříve si užil potlesk fanoušků při promítání krátkého medailonku na kostce nad ledem, pak ale dokázal, že už se pere za jiné barvy a ve 36. minutě se pustil do bitky s obráncem Joelem Edmundsonem poté, co byl na led sražen Krejčí. Český útočník krvácel z nosu, o dvě minuty později už byl ale zpátky na ledě.

Pátou porážku v řadě si připsal brankář Petr Mrázek, který sice na ledě Chicaga pochytal 39 střel, jeho Detroit ale nakonec prohrál 3:4 v prodloužení. Vítězný gól vstřelil hned v první minutě nastaveného času v přesilové hře obránce Duncan Keith, který českého gólmana propálil ranou z mezikruží.

Výsledky:

Buffalo - Philadelphia 4:1, Carolina - Columbus 5:3, St. Louis - Boston 3:5, Nashville - Vancouver 2:1 v prodl., Chicago - Detroit 4:3 v prodl., Edmonton - San Jose 3:5, Anaheim - Dallas 2:0.