NHL hledá inspiraci v americkém fotbalu. Volné týdny už frčí, co bude dál?

Všimli jste si v posledních týdnech, že vám v NHL načas zmizí ze hry oblíbený tým? Vedení soutěže vyslyšelo přání hráčské asociace NHLPA a od 1. ledna zavedlo tzv. volné týdny. Novinka zaručuje každé organizaci jednou v sezoně pět volných dnů v kuse bez utkání, důvodem je především zdraví hráčů a více času na odpočinek a regeneraci. Tyto "Bye Weeks" léta fungují v NFL a zřejmě nejsou jedinou novotou, kterou by mohla liga amerického fotbalu nejlepší hokejové soutěži světa propůjčit. Podívejte se v článku na další možné inspirace, se kterými přišel respektovaný server The Hockey News.

1.) Trejdy trenérů

Největší možný přestup, který v probíhajícím play off hýbe NFL, se překvapivě netýká žádného hvězdného hráče, ale trenéra. Uznávaný kouč New Orleans Saints Sean Payton by se údajně měl přesunout v příští sezoně k Rams do Los Angeles. Už dříve postihl trejd třeba Billa Parcellse, Jona Grudena nebo současnou superstar mezi trenéry NFL, Billa Belichicka z New England Patriots, který šestkrát dokázal vyhrát Super Bowl.

Trejdovat trenéra není neobvyklé ani v NBA nebo MLB, před pár lety byl John Farrel vyměněn z Toronta Blue Jays k Red Sox. I NHL něco podobného pamatuje, v roce 1987 byl lodivod Quebec Nordiques Michel Bergeron poslán do Rangers za první volbu draftu. Ale jelikož tah moc nevyšel, Bergeron vydržel v New Yorku jen dvě sezony a neuhrál ani jednou play off, žádný z týmů v NHL už jej nezopakoval.

Změní se to? Proč by ne, nebylo by zábavné poslat Jona Coopera z Tampy do Bostonu na místo Claudea Juliena?