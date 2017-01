Kempný o hvězdách Chicaga: Je to pro mě neocenitelná škola

Kolem sebe vidíte skutečně jedny z nejlepších beků v NHL. Daří se vám od nich co nejvíc odchytit?

„Když jsem přišel, dá se říct, že jsem koukal až s otevřenou pusou. (usměje se) A vůbec můj první kontakt s jakýmkoliv hráčem byl zrovna s Duncanem Keithem.“

Jaké to bylo?

„Přišel, představili jsme se. Anglicky jsem sice skoro neuměl, ale i tak se mě ptal, jak se mám, jaký byl let, jestli se mi tady líbí. Byl strašně příjemný. I tady na těch hvězdných hráčích je vidět, jací jsou to profíci. Dobře vědí, že pro kluky, kteří přijdou nově, to není jednoduché, takže se jim to snaží ulehčit. Jak už jsem říkal – celkově je to pro mě neocenitelná škola.“

V čem nejvíc?

„Třeba když si vezmu toho Keitha: každý zápas odehraje kolem 26 minut, což je i na poměry NHL obrovská porce. Jenže on se s tím vyrovnává skvěle, dokáže se na každý zápas připravit na sto procent. Přitom to vůbec není jednoduchý v tom zápřahu. Takže se snažím co nejvíc odkoukat, hlavně v oblasti psychiky. Máme tady i mentálního kouče, rád se s ním bavím. Podle mě je 95 procent výkonu v hlavě. Pokud ji má hráč dobře nastavenou, je to pro něj klíčový. Duncan je v tomto ohledu naprosto výjimečný, snažím se ho tedy všímat o něco víc než ostatních a učit se od něj.“

Proč zrovna on je tak jedinečný?

„Je neskutečně fyzicky našlápnutý, takže to v klidu vydrží. Do toho dokonale umí pracovat se svojí hlavou. Jsem opravdu rád, že s ním můžu být v každodenním kontaktu a pozorovat, co dělá. Je to fakt zajímavý.“

Co konkrétně vás fascinuje?

„To člověk musí vidět na vlastní oči, ani to nejde popsat…“

Děláte si poznámky?

„To ne, zas takový blázen nejsem. (usměje se) Ale snažím všímat toho, co dělá na ledě i mimo, a některé věci od něj zkouším kopírovat.“

Jak se vám jeví Toews a Kane, hlavní postavy klubu?

„Johnny (Toews) je skvělý člověk, suprový kapitán. Ikona klubu. Každé slovo, které řekne, má váhu. I mně se snažil pomoct. Když jsem nehrál, hodně se mnou mluvil, abych byl pozitivní. A když vám řekne takový člověk, že jste dobrý obránce a všechno zase bude O.K., tak vás to hodně povzbudí. Moc si ho vážím.“

Celý rozhovor v pátečním Sport Magazínu!

Obránce Chicaga Black Hawks Michal Kempný na obálce Sport Magazínu • Foto Sport

Co také najdete v pátečním Sport Magazínu

Světový fotbal: Jak vypadá inventura v Premier League? A brazilský obránce Marcelo vypráví nejenom o Mourinhovi

Téma: Co stojí za tím, že Leicester City loni senzačně ovládl Premier League? Odpoví vám Ken Way, uznávaný sportovní psycholog, jenž v kabině klubu odvedl kus práce

Uniklo z facebooku: Olivier Giroud

Vysoká hra Zdeňka Haníka: psychologický rozbor Andyho Murrayho a dalších ikon světového sportu

Můj první gól: Radek Bejbl

Auto: Toyota C-HR Hybrid