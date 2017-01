A ven! Kouč šampionů z Pittsburghu urazil rozhodčí a musel do šaten

Nevidí se to často, ale i v NHL se to stává. Pane trenér, tohle jste přehnal, zbytek zápasu si můžete prohlédnout z šatny. V čase 58:03 kouč Mike Sullivan z Pittsburghu musel na ledě Ottawy opustit zápas, jeho výroky směrem k mužům v pruhovaném byly shledány za nevhodné. Osmačtyřicetiletý harcovník tak sledoval závěr porážky 1:4 od Senators jen z útrob haly.

Tenhle pocit dlouho nezažil. Abychom byli úplně přesní, ve čtvrtek to bude 15 let. Sullivan roky působil v NHL, ale jeho poslední dvouminutový trest se datuje do 19. ledna 2002, kdy hrával za Phoenix Coyotes. Jeho vyloučení ve včerejším utkání podtrhlo další už celkem historický moment.

Pittsburgh totiž ve středu prohrál s Washingtonem a jeho porážka o pár hodin později v Ottawě znamenala, že Penguins dvakrát za sebou nevyhráli. Něco takového se jim stalo poprvé od 19. prosince 2015, a to je skutečně úctyhodný výkon. Celá série čítá celkem 90 zápasů!

Co Sullivan sdělil rozhodčím zatím není jasné, dost možná mu vadil jejich verdikt, který pár vteřin předtím odeslal na trestnou lavici jeho obránce Justina Schultze. Trenér Pens se umí pořádně rozčílit, ale při svém vlastním vyloučení byl klidný. Že by tušil, že přestřelil?

Ať to bylo jakkoliv, s výsledkem už dvě minuty za nesportovní chování nic neudělaly. „Rádi bychom brali další výhru a celou sérii prodloužili, ale někdy je třeba pár zápasů prohrát, aby tým zase hrál líp," řekl pro NHL.com Sidney Crosby, který vyšel v zápase bodově na prázdno. „Dneska jsme si vyhrát nezasloužili."

Hrdinou zápasu byl muž, který ročník začínal v barvách Penguins. Brankář Mike Condon přišel do Ottawy na začátku listopadu za volbu v draftu a svůj bývalý tým dokázal zastavit. Devětadvacet zákroků znamenalo pro amerického brankáře sladkou výhru.

„Věříme si a když hrajeme naši hru tak víme, že dokážeme držet krok s každým," chválil Senators útočník Bobby Ryan, který načal skóre osmou brankou sezony.

