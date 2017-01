Přijde konečně Pavelcův čas? Brankáři ve Winnipegu se trápí

Ve středu dostali Jets nakládačku 4:7 od Montrealu a trenér Paul Maurice zuřil. Už na střídačce během time-outu své svěřence zpražil tak, že nabral barvu značně zralého rajčete a pěkně ostrá slova pak předložil na adresu hráčů i na tiskové konferenci po utkání.

VIDEO: Trenér Maurice se pořádně naštval

Kritika mířila i na muže s maskou. Hellebuyck opustil zápas poté, co obdržel tři branky ze sedmi střel a Hutchinson nakonec dostal ještě další čtyři. Co na tom, že týmová jednička pár dní předtím udržela nulu proti Calgary a chválila si získané sebevědomí.

Čísla mluví proti oběma brankářům, ani v procentuální úspěšnosti, ani v počtu obdržených branek na zápas se nevejdou mezi elitní ligovou třicítku. To je pěkná mizérie. Tlak kanadských médií je neúprosný, nicméně se nerovná tomu, který na sebe vyvíjí sami brankáři.

„Nechci se rozptylovat ničím dalším, ani dobrým, ani špatným," řekl Hellebuyck pro Winnipeg Free Press a potvrdil, že noviny prý nečte.

Třiadvacetiletý americký brankář si v této sezoně zažívá něco nového. Zatímco před rokem byl vyzyvatelem Ondřeje Pavelce a vedl si slušně, letos už převzal jeho roli a vidí, že chytat v pozici jedničky je jiné.

„Jsem letos pod větším drobnohledem, je to něco úplně jiného. Ten tlak je občas těžké setřást," řekl gólman a několikrát to potvrdil i mezi novináři.

Například po zápasech, ve kterých byl střídán, odmítl mluvit s médii. „Je to jen proto, že nechci říct nějakou hloupost, nebo se na něco blbě vymlouvat," objasňuje rozhodnutí, které se žurnalistům moc nelíbí. Sám moc dobře ví, že s kritikou se musí umět popasovat. V nablýskaném světě NHL je to jeden z klíčový bodů.

Hellebuyck se musí vyvíjet a posun by měl ukazovat i Hutchinson. Jinak spojení nemůže fungovat a Jets hrozí, že jim znovu unikne postup do play off. V uplynulé sezoně to bylo o devět bodů. Proto je možná čas jednat. Dojde k trejdu?

Konkurence má co nabídnout, kvalitní dvojičky má například Tampa Bay (Bishop-Vasilevskij), Pittsburgh (Fleury-Murray), Detroit (Howard-Mrázek) nebo Chicago (Crawford-Darling). Před možnou výměnou by ale nejspíš nebylo špatné sahnout do vlastních řad.

Ondřej Pavelec sice podle statistik na farmě v AHL nijak nezáří, nicméně možná by byl přesně tím, co Winnipeg hledá. V NHL chytal mnoho let a máloco ho rozhází. Je mistrem světa i účastníkem olympijských her, navíc by nešel do nového prostředí.

V létě českému brankáři končí v týmu smlouva a se svým dlouholetým zámořským domovem se rozloučí. Co kdyby Jets ještě zvládl zachránit zadek?