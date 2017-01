Vrbata odehrál úžasný zápas, přihrávky Jágra ani Paláta nestačily

SOUHRN | Hokejový útočník Radim Vrbata se v pátečním utkání NHL podílel třemi asistencemi na výhře Arizony 4:3 nad Winnipegem a stal se třetí hvězdou zápasu. Přihrávku si připsal i Jaromír Jágr, který s Floridou podlehl New Yorku Islanders 2:5. Ondřej Palát asistoval u jediné trefy Tampy Bay, která prohrála s Columbusem 1:3.

Arizona získala klíčový náskok v rozmezí 5. až 15. minuty, během nichž otočila duel z 0:1 na 4:1. Vrbata se nejprve zapsal do statistik u druhé trefy Coyotes, když přihrál do druhé vlny Oliveru Ekmanu-Larssonovi, který ještě našel v lepší pozici skórujícího Petera Hollanda.

Při třetím gólu posunul mladoboleslavský rodák puk podél pravého mantinelu na modrou čáru Lukovi Schennovi, jehož střelu tečoval Jamie McGinn. Poslední bod získal Vrbata přihrávkou do jízdy Brendanu Perlinimi, který dorážkou vlastní střely přidal čtvrtý zásah týmu.

VIDEO: Podívejte se na tři asistence Radima Vrbaty

Po akci Jágra, který od zadního mantinelu poslal puk před branku, upravil Vincent Trocheck v desáté minutě skóre na 1:2. Florida snížila na rozdíl jedné trefy ještě v úvodu třetí třetiny, jenže další drama nepřipustil John Tavares. Kapitán Islanders dvěma trefami v závěrečné části zkompletoval svůj šestý hattrick v NHL a zároveň se přehoupl přes hranici pěti set bodů.

VIDEO: Podívejte se na asistenci Jaromíra Jágra

Tampa Bay zúročila tlak v první třetině ve vedoucí branku po nádherné akci. Palát zachytil v obranném pásmu puk, zavezl ho po pravé straně do útočného pásma a přihrál mezi kruhy Valtteri Filppulovi. Finský útočník se neunáhlil a bekhendovým pasem našel Jonathana Drouina, který střelou do prázdné branky otevřel skóre. Šlo ale o jedinou gólovou radost domácích. Columbus byl od prostřední části mnohem iniciativnější a třemi brankami zápas otočil.

VIDEO: Podívejte se na úžasnou souhru Tampy

NHL:

NY Rangers - Toronto 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Branky: 30. Kreider, 59. Miller - 5. Nylander, 18. Van Riemsdyk, 35. Brown, 54. Carrick. Střely na branku: 36:27. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Bozak, 3. Marner (všichni Toronto).

Washington - Chicago 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Branky: 7. a 59. Beagle, 7. Bäckström, 18. Connolly, 38. Wilson, 49. Oshie. Střely na branku: 34:24. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Alzner, 2. Holtby, 3. Beagle (všichni Washington).

Florida - NY Islanders 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Branky: 10. Trocheck (Jágr), 42. Smith - 4., 48. a 59. Tavares, 3. Chimera, 37. Leddy. Střely na branku: 29:42. Diváci: 14.352. Hvězdy zápasu: 1. Tavares (NY Islanders), 2. Trocheck (Florida), 3. Leddy (NY Islanders).

Carolina - Buffalo 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Branky: 22. a 23. Skinner, 27. a 48. McGinn, 45. Rask - 5. Carrier, 32. Gionta. Střely na branku: 38:38. Diváci: 11.992. Hvězdy zápasu: 1. Skinner, 2. McGinn, 3. Ward (všichni Carolina).

Tampa Bay - Columbus 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky: 17. Drouin (Palát) - 37. Anderson, 45. Foligno, 59. Jenner. Střely na branku: 32:31. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Foligno, 2. Korpisalo (oba Columbus), 3. Drouin (Tampa Bay).

Calgary - New Jersey 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky: 35. Monahan - 7. Palmieri, 19. Hall. Střely na branku: 32:36. Diváci: 19.190. Hvězdy zápasu: 1. Kinkaid (New Jersey), 2. Johnson (Calgary), 3. Palmieri (New Jersey).

Arizona - Winnipeg 4:3 (4:1, 0:0, 0:2)

Branky: 5. a 15. Perlini (na druhou Vrbata), 9. Holland (Vrbata), 11. McGinn (Vrbata) - 4. Matthias, 43. Stuart, 59. Wheeler. Střely na branku: 29:37. Diváci: 12.326. Hvězdy zápasu: 1. Perlini, 2. Ekman-Larsson, 3. Vrbata (všichni Arizona).