Nic nechytil a mazal ven. Brankář Dallasu odstoupil bez zákroku

Experti pasovali Dallas před sezonou na jednoho z favoritů, ti zasvěcení ale věděli, že tak horké to nebude. Což o to, ofenzivní síla klubu je nezpochybnitelná, ale brankářská nevyrovnanost je něco, čím jsou Stars poslední roky známí. V sobotu to znovu předvedl finský gólman Antti Niemi, který proti Minnestotě (4:5) střídal už ve čtvrté minutě. Šly na něj tři střely a on nechytil ani jednu...