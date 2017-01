Philadelphia padla na ledě rozjetého Washingtonu, Češi v noci nebodovali

SOUHRN | Hokejisté Washingtonu porazili v nedělním utkání NHL Philadelphii 5:0 a prodloužili svou vítěznou sérii na devět zápasů. Capitals neinkasovali podruhé za sebou, když navázali na páteční triumf 6:0 nad Chicagem a s 63 body se vyhoupli do čela tabulky celé soutěže.

Čtyři góly za pět minut a Neuvirth šel do branky

Domácí o svém vítězství rozhodli v úvodu třetí třetiny, kdy v rozmezí pěti minut vstřelili čtyři góly a navýšili svůj jednobrankový náskok z poloviny druhé třetiny. Po dvou brankách dali obránce Matt Niskanen a Justin Williams.

Po jeho druhé trefě v čase 46:36 se z branky Flyers předčasně poroučel Steve Mason. Michal Neuvirth už ve zbytku utkání neinkasoval a připsal si pět zákroků. "Dvě třetiny jsme hráli excelentně. Moc jsme toho soupeři nedovolili a sami jsme měli o něco větší šance. Pak nám ale během pěti minut utkání proklouzlo mezi prsty. Udělali jsme jednu dvě chyby a už jsme nedokázali soupeře zastavit," litoval trenér Philadelphie Dave Hakstol.

VIDEO: Sestřih utkání Washington - Philadelphia

V brance Capitals dostal příležitost místo týmové jedničky Bradena Holtbyho náhradník Philipp Grubauer a díky 24 zákrokům vychytal své druhé čisté konto v kariéře.

Washington má během vítězné šňůry skóre 40:11 a už v šestém zápase v řadě nedostal gól při vyrovnaném počtu hráčů na ledě. "Ale myslím, že o tom ani moc nepřemýšlíme. Jediné, na co myslíme, je dostat se do play off. Snažíme se vyhrát každý zápas a prostě teď hrajeme dobře. Snad v tom budeme pokračovat," prohlásil útočník Nicklas Bäckström.

Český souboj pro Jaškina, Zacha byl u výhry

Souboj dvou nejlepších týmů Západní konference ovládli hokejisté Minnesoty, kteří otočili duel v Chicagu z 0:2 na 3:2 a porazili Blackhawks už v osmém vzájemném utkání v řadě.

Náskok domácích zařídil dvěma góly v 5. a 25. minutě Patrick Kane, hosté pak ale během necelých pěti minut vyrovnali a ve 46. minutě dokonal obrat Jason Pominville.

"Porazit takový tým osmkrát za sebou, to už něco znamená. Nevím, jak se nám to daří, ale přál bych si, abych měl tuhle schopnost už o pár let dříve," uvedl trenér Minnesoty Bruce Boudreau, který před dvěma lety ještě jako kouč Anaheimu vypadl s Chicagem v semifinále Stanley Cupu.

Minnesota potvrdila, že je nejlepším týmem v lize v zápasech na hřištích soupeřů. Bodovala tam už ve dvanácti utkáních v řadě, přičemž desetkrát vyhrála a jednou prohrála v prodloužení a jednou až v nájezdech.

V sestavě Chicaga se podruhé za sebou objevil Michal Rozsíval, který si připsal 14. start v sezoně. Nejprve byl na ledě u druhého Kaneova gólu, pak si ale připsal záporné body při druhém a třetím zásahu soupeře.

Černou sérii ukončili hokejisté St. Louis, kteří po deseti porážkách vyhráli na ledě Anaheimu 2:1 v prodloužení. V hale Ducks zvítězili poprvé od října 2009, rozhodl o tom po 51 sekundách nastaveného času svou druhou trefou v zápase Patrik Berglund.

Výsledky:

Washington - Philadelphia 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)

Branky: 42. a 47. Williams, 44. a 46. Niskanen, 30. Burakovskij. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii 13 minut, z 5 střel neinkasoval. Střely na branku: 22:24. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. Niskanen, 3. Williams (všichni Washington).

Anaheim - St. Louis 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 46. Rakell - 32. a 61. Berglund. Střely na branku: 23:25. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Berglund (St. Louis), 2. Rakell (Anaheim), 3. Pietrangelo (St. Louis).

Chicago - Minnesota 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Branky: 5. a 25. Kane - 27. Niederreiter, 32. Stewart, 46. Pominville. Střely na branku: 35:32. Diváci: 22.051. Hvězdy zápasu: 1. Kane (Chicago), 2. Dubnyk, 3. Niederreiter (oba Minnesota).

Vancouver - New Jersey 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 27. Eriksson - 37. Quincey, 62. Hall. Střely na branku: 22:22. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. Schneider, 2. Hall (oba New Jersey), 3. D. Sedin (Vancouver).