Gudas parádně skóroval z půlky hřiště. Radost mu sebral spoluhráč

Není to tak dávno, co se gólman Flyers Steve Mason svěřil, jakou silou se umí Gudas do puku opřít. V kariéře už to taky několikrát dokázal. Český zadák ví, že tvrdá střela je jeho silná stránka a nebojí se střílet z různých pozic. Štěstí přece občas pomůže.

Proti Washingtonu pomohlo. Gudas se opřel do kotouče a ten s lehkou tečí domácího Jevgenije Kuzněcova zaplachtil až do sítě překvapeného brankáře Philippa Grubauera. Ještě pár centimetrů štěstí ale bylo potřeba k úspěchu. Puk totiž dopadl do brány prakticky ve stejné chvíli, kdy se ozvalo písknutí sudího.

Žádný gól a bylo to celkem jasné, Gudasův kolega Couturier totiž příliš rychle vlétl do útočného pásma a byl z toho pěkný ofsajd. Žádné vyrovnání se nekonalo a navíc šlo o jediný puk, který německého muže s maskou v zápase překonal.

VIDEO: Gudas uspěl z půlky, radost byla krátká

Capitals mají neskutečnou fazónu. Poprvé v historii dokázali v šesti zápasech odehrát čtyři aniž by inkasovali, během vítězné série, která teď čítá 9 utkání, mají skóre 40-11. Jsou nezastavitelní a s 63 body už sídlí na prvním místě celé NHL.

„Popravdě na celou tu sérii ale nemyslíme," přidal po zápase už tradiční frázi domácí útočník Nicklas Bäckström. „Máme jediný cíl, dostat se do play off a dál vyhrávat. Hrajeme výborně a snad nám to vydrží," dodal autor dvou asistencí z nedělní bitvy.

Opačná nálada je v táboře soupeře. Flyers padají tabulkou a hrůzu jim asi nahání každá další bitva na cizím hřišti. Tam Philadelphia nevyhrála už devět zápasů za sebou a postrádá bodové příspěvky od klíčových hráčů. Třeba kapitán Claude Giroux si v posledních patnácti utkáních připsal stejný počet záporných bodů.

„Asi nám to už prostě moc vrtá v hlavě, takhle jsme rozhodně hrát nechtěli," řekl po zápae pro philly.com kapitán mužstva, který sice sbírá přihrávky, ale na gól čeká od 21. prosince.

VIDEO: Sestřih utkání Washington - Philadelphia