Brankář San Jose si hrál na vzor, za vteřinu inkasoval: Už to nikdy neudělám

Méně je někdy více, souhlasíte? Martin Jones měl minutu před koncem utkání s Winnipegem v kapse jistou výhru i dobrý pocit z 26 úspěšných zákroků. Strážmistr brankoviště San Jose ale chtěl víc. Zažít, jaké to je, když v NHL vstřelíte branku. No, nedopadlo to úplně podle představ, třeba říct.

Winnipeg je v současné době svému názvu tryskáči (Jets) na hony vzdálený. Série pěti porážek v posledních šesti utkáních a 23 inkasovaných gólů udělala z nebezpečných stíhačů nemotorné dvojplošníky, do kterých se každý rád trefí. San Jose nebylo v nočním zápase NHL výjimkou, na domácím ledu SAP Center zvítězilo s přehledem 5:2. Jets popáté v řadě postrádalo svou mladou hvězdičku Patrika Laineho, který se zotavuje z otřesu mozku.

Druhý inkasovaný gól si přitom Sharks mohli klidně odpustit. Gólman Jones 20 vteřin před poslední sirénou zkrotil do lapačky nahození Dustina Byfugliena a hned zkusil střelou atakovat odkrytou klec soupeře.

Puk do ní bohužel nedoletěl, nedoplachtil vůbec nikam, jen do kalhot Marka Scheifeleho, který kotouč dometl do branky a snížil na 2:4. Gólovou tečku za utkáním udělal o devět vteřin později kapitán domácích Joe Thornton.

VIDEO: Podívejte se na minelu brankáře San Jose Martina Jonese

"Bylo to poprvé, co jsem něco podobného zkoušel. A teď už i vím, že naposledy," řekl v rozhovoru pro Mercury News Jones, který byl i přes závěrečný prohřešek vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Velkým vzorem rodáka z North Vancouveru je Martin Brodeur, který v roce 2006 vstřelil gól do opuštěné branky Montrealu.

"Přejeli nás, to je jediné podstatné, můj gól, který ale vůbec nic neřešil, mě nezajímá," utrhoval se na novináře na tiskové konferenci druhý aktér podivné situace Scheifele.

"Naše vystoupení nebyla v posledních dvou utkáních vůbec přesvědčivá, proto jsme prohráli s Calgary (2:3) i St. Louis (0:4). Je jen dobře, že jsme teď zabrali. Musíme dál zůstat hladoví a udržet stejný level i do příštích zápasů," raději odvedl řeč jinam 27letý kanadský gólman.

"Vstup do zápasu měli Jets úžasný, zatlačili nás a vypálili asi jedenáct střel, naštěstí Jones všechno pochytal, měl tam opravdu velké zákroky. Pak jsme se hodně zvedli, byli více důrazní a nakonec zaslouženě zvítězili, v současné NHL to bez tvrdé hry nejde," hodnotil duel pro NHL.com kouč Sharks Peter DeBoer.

Jednička San Jose si tak bude muset na vstřelený gól počkat, jeho maximem ve 137 utkáních v NHL zůstávají dvě asistence, obě zaznamenal proti Los Angeles. Zatím posledním brankářem, který v nejlepší hokejové lize světa skóroval, byl v říjnu 2013 Mike Smith z Arizony. Celkem v NHL dokázalo vstřelit branku jedenáct brankářů včetně bývalého gólmana San Jose Jevgenije Nabokova.