Pavelec se vrátil do NHL jako vítěz, výhru bral i zachránce Mrázek

SOUHRN | Svůj první start v sezoně proměnil ve výhru. Český brankář Ondřej Pavelec naskočil do utkání svého Winnipegu s Arizonou a i když v zápase inkasoval z první střely, slavil výhru 6:3 a byl díky třiceti zákrokům vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Petr Mrázek z Detroitu vstoupil do zápasu s Bostonem až v 9. minutě, kdy Red Wings prohrávali 0:3, ale nakonec pomohl k výhře 6:5 po samostatných nájezdech.

Pavelce poslalo vedení klubu na farmu do Manitoby po přípravném kempu a poprvé ho zpět do hlavního týmu povolalo až před dvěma dny. Tah je reakcí na poslední výkony brankářské dvojky Connora Hellebuycka a Michaela Hutchinsona, kteří v posledních čtyřech utkáních inkasovali 19 branek. Ale ani Pavelec nezačal dobře. Kladenský odchovanec inkasoval z první střely a po rychlém vyrovnání Jets lovil puk v deváté minutě podruhé.

VIDEO: Sestřih utkání Winnipeg - Arizona

Klíčovou pasáží byla prostřední třetina, ve které domácí otočili vývoj zápasu třemi góly na 4:2. Za tohoto stavu se navíc český brankář blýskl senzačním zákrokem, kterým sebral jistou trefu Radimovi Vrbatovi. Mladobolesavský rodák střílel do odkryté klece, ale jeho krajan holí vytlačil puk do ochranné sítě a diváci ho za to odměnili skandovnáním "Pavy, Pavy." Vrbata se ale nakonec do statistik zapsal, po jeho asistenci upravila Arizona v závěru na konečných 3:6. V sestavě hostí chyběl z rodinných důvodů Martin Hanzal.

Mrázek si připsal první výhru od 17. prosince, o kterou se zasloužil 23 zákroky. Český gólman inkasoval v obou případech po tečovaných střelách, kterými se Boston dostal do vedení 4:1 a 5:4. Detroit si vynutil pokračování zápasu až v 57. minutě a v rozstřelu potvrdil, že je v této dovednostní disciplíně nejlepší v sezoně (bilance 6:0). V nájezdech se prosadil za domácí Thomas Vanek a Frans Nielsen, Petr Mrázek ze tří pokusů nechytil jen střelu Brada Marchanda mezi betony.

Výsledky:

Montreal - Pittsburgh 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky: 39. Andrighetto - 15. Cole, 26. Fehr, 38. Guentzel, 56. Määttä. Střely na branku: 20:26. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Sheary, 3. Schultz (všichni Pittsburgh).

Winnipeg - Arizona 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)

Branky: 4. Little, 24. Wheeler, 25. Copp, 33. Armia, 48. Trouba, 49. Ehlers - 3. Jooris, 9. Ekman-Larsson, 55. Chychrun (Vrbata). Střely na branku: 39:33. Ondřej Pavelec odchytal za Winnipeg celé utkání, inkasoval tři branky z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 90,91 procenta. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Trouba, 2. Pavelec, 3. Perreault (všichni Winnipeg).

Detroit - Boston 6:5 po sam. nájezdech (1:4, 3:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 16. Larkin, 25. Ouellet, 30. Athanasiou, 35. Tatar, 57. Nyquist, rozhodující sam. nájezd Nielsen - 1. a 9. Vatrano, 3. Carlo, 20. Bergeron, 35. McQuaid (Krejčí). Střely na branku: 25:33. Petr Mrázek odchytal za Detroit 56:10 minuty, inkasoval dvě branky z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 92 procent. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Larkin, 2. Tatar (oba Detroit), 3. Bergeron (Boston).

Edmonton - Florida 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 7. Kassian, 14. Letestu, 58. Eberle, 65. McDavid - 18. Trocheck, 39. Sgarbossa, 55. McKegg (Jágr). Střely na branku: 31:31. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Eberle, 3. Russell (všichni Edmonton).

Los Angeles - San Jose 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Branky: 6. Pearson, 36. Gáborík - 4. Burns, 16. Wingels, 30. Pavelski. Střely na branku: 24:27. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Thornton (San Jose), 2. Brown (Los Angeles), 3. Pavelski (San Jose).