Špatné zprávy pro Jágra. Ani jeden z jeho parťáků se možná letos neuzdraví

Plni nadšení mohli být fanoušci Floridy po uplynulé sezoně. Tým vyhrál svou divizi, probojoval se do play off a přes léto navíc mohutně posiloval. Ročník 2016/17 ale vůbec nevychází podle představ. Tým už vyměnil oblíbeného trenéra Gerarda Gallanta, klíčoví hráči tráví čas spíš u lékaře než na ledě a výsledky podle toho vypadají.

Nejúdernější formace s Jaromírem Jágrem, Jonthanem Huberdeauem a Aleksandrem Barkovem spolu v této sezoně neodehrála jediný zápas. Kanadský útočník si totiž už v přípravě poničil achilovku a brzy bylo jasné, že hypotetický návrat nejlepšího nováčka roku 2013 bude možný až zhruba v březnu.

V závěru kalendářního roku 2016 se navíc zranil i finský centr a ani prognózy o jeho návratu nejsou zrovna růžové. To v polovině hodně vyrovnané sezony, ve které Panthers nezáří a bojují o každý bod, skutečně není dobré.

„Oba tihle hráči jsou pro nás klíčoví i pro další sezony, rozhodně jejich návrat nechceme uspěchat," řekl pro NHL.com trenér Tom Rowe. „Vrátí se zpátky do sestavy až se na to zase budou cítit," dodal.

Sám kouč by určitě svá ofenzivní esa chtěl mít v šatně v plné zbroji co nejdříve, Floridě totiž zoufale chybí ofenzivní sila. Se 111 vstřelenými brankami jsou Panthers třetím nejhorším týmem NHL.

„Stále máme strach, že by to pro oba mohl být konec sezony, ale snažíme se tím neužírat. Makáme dál s klukama, co máme a až se ti dva uzdraví, rádi je uvítáme. Bude to velká vzpruha," věří Rowe.

V případě, že následující týdny nebudou pro Floridu úspěšné, je možné, že start Huberdeaua bude odložen až na další sezonu. Bez play off by nebyl důvod pořádně nedoléčeného forvarda zbytečně zatěžovat.

Jak to je s Barkovem se zatím neví vůbec, na listine zraněných je se zraněním ve spodní části těla a jeho návrat je úplným otazníkem.