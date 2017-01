Jágr vstřelil devátý gól v sezoně, Sedin dosáhl hranice 1000 bodů

Jágr ve 24. minutě otevřel skóre, když v přesilové hře zůstal nehlídaný u pravé tyče a pohotovou střelou zužitkoval přihrávku Jareda McCanna zpoza branky. Jenže už o dvě minuty později rozjeli Canucks rychlý protiútok, na jehož konci se Henrik Sedin ocitl sám před brankářem Robertem Luongem a pod levým betonem poslal puk do sítě.

Oslavy tentokrát zabraly trochu více času, na led ze střídačky naskákali všichni hráči domácích a za bouřlivých ovací fanoušků přímo na ledě gratulovali šestatřicetileté švédské ikoně k jubilejnímu zápisu. Henrik, který se svým dvojčetem Danielem obléká dres Vancouveru od začátku kariéry v NHL v roce 2000, v 1213 utkáních vstřelil 233 gólů a na 767 přihrál.

"Nejlepší na tom všem bylo, jak ze střídačky přijeli všichni spoluhráči a slavili to se mnou, stejně jako fanoušci v hale. To si budu hodně dlouho pamatovat," řekl Sedin. "Ohromně si to zaslouží. Je to úžasný hráč. Jsme rádi, že se mu to povedlo doma před našimi fanoušky, kteří mu vždy hodně fandili," podotkl další letitý útočník Vancouveru Alexandre Burrows.

Sedinové byli na ledě i u vítězného gólu ve 44. minutě. Po Danielově tvrdé střele od levého mantinelu a následném závaru před brankou se zmocnil odraženého puku obránce Luca Sbisa a střelou švihem zamířil přesně do horního rohu nad Luongovu lapačku. Canucks tak bodovali v jedenáctém z posledních dvanácti zápasů, z nichž osm vyhráli.

"Tisíc bodů? Tak ty já nastřádám až v dalším životě. Je to bláznivé číslo, o kterém si mohu nechat jen zdát," glosoval počin svého spoluhráče autor vítězné branky Sbisa.

Zato Jágr bude co nevidět atakovat metu 1900. Po páteční trefě, jeho 758. v kariéře, mu do kulaté hranice scházejí už jen tři body. Další šanci rozšířit bilanci bude mít až v pondělí v Arizoně.

Čtyřiatřicet zákroků zaznamenal brankář Petr Mrázek, Detroit však získal v Buffalu pouze bod za prohru 2:3 v prodloužení. Domácí dvakrát prohrávali, čtyři minuty před koncem ale po výjezdu zpoza branky vyrovnal Ryan O'Reilly a v poslední minutě nastaveného času zajistil Sabres vítězství v přesilové hře Kyle Okposo.

Okposo oslavil rozhodující gól poté, co předtím strávil v prodloužení dvě minuty na trestné lavici. Dvanáct sekund po jeho návratu však získali přesilovku i Sabres a naložili s ní lépe než hosté. "Spoluhráči odvedli při bránění oslabení výbornou práci. Seděl jsem tam a snažil se nemyslet na to, že bychom kvůli mě mohli prohrát. A nakonec to dopadlo takhle," radoval se Okposo, jehož tým vyhrál čtvrtý zápas v řadě na domácím ledě.

Jediný gól rozhodl zápas Bostonu s Chicagem. O výhře Blackhawks 1:0 rozhodl v 59. minutě slovenský útočník Marián Hossa. Čisté konto vychytal náhradník Scott Darling, který zneškodnil všech 30 střel domácích Bruins.

Kanonádu naopak viděli fanoušci v duelu Caroliny s Pittsburghem, ti domácí ale příliš radosti neměli, Hurricanes totiž prohráli 1:7. Penguins prodloužili vítěznou sérii na tři zápasy, v nichž vstřelili dohromady 19 gólů.

Gólem a asistencí přispěl k jejich úspěchu Jevgenij Malkin, který bodoval pošesté v řadě. V kanadském bodování už s 52 body předstihl spoluhráče Sidneyho Crosbyho a na druhém místě ztrácí tři body na lídra produktivity Connora McDavida, jehož Edmonton prohrál doma s Nashvillem 2:3 po nájezdech.

Boston - Chicago 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka: 59. Hossa. Střely na branku: 30:22. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Hossa, 2. Darling (oba Chicago), 3. Rask (Boston).

Buffalo - Detroit 3:2 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 26. Reinhart, 56. O'Reilly, 65. Okposo - 10. Nielsen, 54. Helm. Petr Mrázek odchytal za Detroit celý zápas, z 37 střel inkasoval 4 góly a úspěšnost zásahů měl 91,9 procenta. Střely na branku: 37:34. Diváci: 18.942. Hvězdy zápasu: 1. O'Reilly, 2. Okposo, 3. Nilsson (všichni Buffalo).

Vancouver - Florida 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky: 26. H. Sedin, 44. Sbisa - 24. Jágr. Střely na branku: 32:35. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. H. Sedin, 2. Miller, 3. Sbisa (všichni Vancouver).

New Jersey - Montreal 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Branky: 5. Santini - 6. Galchenyuk, 44. Weber, 45. Pacioretty. Střely na branku: 17:26. Diváci: 15.345. Hvězdy zápasu: 1. Galchenyuk, 2. Radulov, 3. Weber (všichni Montreal).

Edmonton - Nashville 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 38. Hendricks, 56. Lucic - 47. a rozh. nájezd Ellis, 38. Arvidsson. Střely na branku: 32:44. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Talbot, 2. Lucic (oba Edmonton), 3. Ellis (Nashville).

Carolina - Pittsburgh 1:7 (0:1, 0:4, 1:2)

Branky: 48. Stalberg - 33. a 50. Sheary, 13. Daley, 27. Hagelin, 33. Kunitz, 38. Kessel, 47. Malkin. Střely na branku: 28:41. Diváci: 17.312. Hvězdy zápasu: 1. Daley, 2. Sheary, 3. Rust (všichni Pittsburgh).