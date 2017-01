Gudas sundal soka, ten se smál výroku sudího a českého beka se zastal

Uškodila mu znovu jmenovka na zádech? Je to klidně možné. A s Radko Gudasem to odnesla celá Philadelphia. Tvrdý, ale čistý zákrok českého obránce v sobotním zápase proti New Jersey ohodnotil rozhodčí jako faul a poslal ho za stavu 1:1 na trestnou lavici. A protože měl sudí vztahovačnou náladu, rovnou udělil "dvojku" i Waynu Simmondsovi a Flyers během dvojnásobného oslabení o zápas přišli a prohráli 1:4.

Vyrovnaný zápas to byl a nejen podle skóre. Podle vlastních slov měli hosté dokonce i herní převahu, ale dvojnásobné oslabení všechno změnilo. „Třetí třetina byla naše, byli jsme rozjetí. Ubránit dvouminutovou přesilovou hru 5 na 3 není snadné," řekl gólman Michal Neuvirth, kterého krátce po startu početní výhody překonal P.-A. Parenteau.

Co se vlastně stalo? Inkriminovaný zákrok Gudase se udál ve 36. minutě a český divoch jím zlikvidoval domácího nováčka Milese Wooda. Bek se svým tradičním způsobem pokrčil a zadkem nacouval v plné rychlosti do soupeře. Ruka sudího letěla nahoru, Gudas rudnul.

VIDEO: Gudas sundal Wooda a musel na trestnou

„Byl jsem hodně překvapený, tohle přece nebylo na vyloučení," zlobil se Gudas pro CSN Philly.

Váhu jeho výrazu dodal sportovně i chlapík, jenž stál na druhé straně povedeného hitu. Wood se hned po přerušení hry začal usmívat. Moc dobře věděl, že získal pro svůj tým výhodu z ničeho, Trochu ho to bolelo, ale to za to stálo. „Byl to povedený hit, za to se vylučovat nemělo," vykládal novinářům po zápase a pochválil také Gudasovu hbitost.

Do karet mu pak nahrál i Simmonds. Sudí Dan O´Halloran nehleděl na stav zápasu a celou situaci a když si střelec Flyers jel ohledně přísného vyloučení postěžovat, rovnou ho usadil na trestnou lavici a za nerozhodného stavu vykouzlil domácím pěkně dlouhou výhodu. Kterou využili k rozhodnutí utkání.

„Vinu beru na sebe, neměl jsem se nechat tak unést," kroutil Simmonds po zápase hlavou. „Gól na 2:1 pak všechno změnil," dodal.

Do konce druhé části hry se totiž poprvé v zápase trefil Wood a zvýšil na 3:1. Druhá branka zelenáče pak už celkový výsledek jen podtrhla. Po utkání byl přesto hit velkým tématem debat.

Gudase se zastal trenér Dave Hakstol a také ostatní spoluhráči. „Mysleli jsme si s klukama, že to bylo čisté a podle toho jsme také na střídačce reagovali," řekl Travis Konecny. Co naplat, Flyers zápas ztratili.

Chuť si spravili hned v neděli, přerušili sérii porážek a vyhráli 3:2 v prodloužení na ledě New York Islanders.