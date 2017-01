Mraky nad Floridou. Chybí góly, hvězdy i nadstavba: Je to frustrace

Které organizace mají aktuálně v NHL nejhorší formu? Los Angeles, Carolina a Florida, všechny drží sérii čtyř porážek v řadě a play off od nich pádí mílovými kroky. Jágra a spol., kteří v nočním zápase prohráli na ledě druhého nejslabšího týmu NHL Arizony 2:3 v prodloužení, fackují zranění, produktivita i tristní bilance v zápasech, které skončí nerozhodně a jdou do přidané pětiminutovky.

Vítězný gól pravého křídelníka Coyotes Tobiase Riedera po 46 vteřinách prodloužení znovu potvrdil, že Florida nadstavbové fáze zápasů v letošní sezoně hrubě nezvládá. Panthers prohráli osmé z posledních deseti utkání, které skončilo po šedesáti minutách nerozhodně. Nikdo v lize není v tomto směru horší.

Optikou bodů, kdyby všechny tyto duely Panthers zvládli, místo stávajících 50 by měli 58 bodů a patřilo by jim klidné šesté místo ve Východní konferenci. Místo toho jsou desátí a na osmou Philadelphii, která má odehráno o utkání méně, ztrácí dva body.

"Je to strašná škoda, nehráli jsme dobře, soupeř nás místy drtil, ale podařilo se nám to dotáhnout do prodloužení. Pak přijde jedna chyba a další bod je pryč, strašně nás to letos sráží," říkal novinářům na tiskové konferenci po zápase trenér Floridy Tom Rowe.

Panthers opravdu v Gila River Areně odehráli mizerné představení, prvních deset minut vůbec nevystřelili na branku a v zápase je domácí přestříleli 42:25. Zápas s Coyotes byl poslední bitvou na čtyřzápasovém tripu, ze kterého Panthers vytěžili jen dva body. V Calgary prohráli 2:5, na ledě Edmontonu 3:4 v prodloužení, s Vancouverem 1:2 a naposledy nestačili na Arizonu.

Tým, který loni vyhrál svou divizi a probojoval se do play off, se v poslední době souží především se střílením gólů, v osmi z předchozích jedenácti zápasů dali Panthers dvě a méně branek. Celkem letos nasázeli ve 49 utkáních 114 gólů, což je s průměrem 2,32 branky na zápas řadí na 26. místo v NHL.

Bez Barkova s Huberdeauem to nejde

"Jasně že jsou kluci frustrovaní, všichni jsme frustrovaní. Nepadá nám to tam, na góly se strašně nadřeme. Nevyhráváme dostatečně, proto jsme v tabulce tam, kde jsme. Od našich klíčových ofenzivních hráčů čekám větší gólový příspěvek," lamentoval pro NHL.com kouč Rowe.

"Ještě že máme skvělé brankáře, Luongo i Reimer nás drží v každém zápase, bez nich by bylo ještě hůře, moc gólů nedostávají, ale my jich dáváme ještě méně," doplnil šéfa střídačky obránce Keith Yandle, který se stal v zápase proti svému bývalému klubu devátým hráčem historie NHL, který dokázal odehrát 600 utkání v řadě.

Jeho odolnost je v týmu ze Sunrise raritní, hodně klíčových hráčů je zraněných. Formace zabijáků s Jaromírem Jágrem, Jonthanem Huberdeauem a Aleksandrem Barkovem, která loni byla nejproduktivnější letkou, spolu v této sezoně třeba neodehrála jediný zápas.

Kanadský útočník si totiž už v přípravě poničil achilovku a hypotetický návrat nejlepšího nováčka roku 2013 bude možný až zhruba v březnu. V závěru kalendářního roku 2016 se navíc zranil i finský centr a ani prognózy o jeho návratu nejsou zrovna růžové.

„Oba tihle hráči jsou pro nás klíčoví i pro další sezony, rozhodně jejich návrat nechceme uspěchat," řekl pro NHL.com trenér Tom Rowe. „Vrátí se zpátky do sestavy, až se na to zase budou cítit," dodal.

„Stále máme strach, že by to pro oba mohl být konec sezony, ale snažíme se tím neužírat. Makáme dál s klukama, co máme a až se ti dva uzdraví, rádi je uvítáme. Bude to velká vzpruha," věří v návrat super ofenzivní dvojičky, která vloni dohromady posbírala 118 bodů, Rowe.

Kromě zmíněné dvojice má na marodce ještě Nicka Bjugstada a zadáka Alexe Petrovice. Sečteno podtrženo, nad Floridou se momentálně honí mračna, slunko budu moci vykouknout ve čtvrtek, kdy Panthers hostí Tampu.