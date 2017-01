Těžký den pro Hertla, Sharks vyměnili jeho kamaráda. Budeš mi chybět, psal

Od té doby, co se Hertl v NHL objevil, byli parťáci. S americkým útočníkem spolu blbli jako malí kluci, bavili se. Kde byli, tam se rozléhal smích. Jenže výkony Wingelse poslední dobou nebyly takové, jaké si od něj v klubu slibovali.

Sezona 2013/14 byla pro Hertla tou první zámořskou a pro Wingelse vlastně prvním kompletním ročníkem u Sharks. Dařilo se mu, nasbíral 38 bodů v 77 zápasech, byl rychlý a agilní a celému týmu dodával energii. Jenže tuhle bodovou hranici už nikdy nepřekonal.

V další sezoně zapsal o dva body méně, v ročníku následujícím sbírku navíc ještě napůlil a ani letos nebyl kdovíjak rozjetý. Pět branek a osm bodů v sedmatřiceti zápasech je prostě málo. Jeho pozice zaujali jiní a paradoxně s možným návratem Hertla najednou začal být na soupisce přetlak. Proto přišla výměna.

Co Wingels ale nezvládl posbírat na gólech a bodech, to nabral na sympatiích. Těžko v šatně hledat populárnějšího borce. „Byznys je krutý. Přeju jen to nejlepší světovému spoluhráči. Tommy Wingels je super kluk a bude nám chybět," napsal na Twitter jeden z lídrů mužstva Logan Couture.

„Hodně štěstí jednomu z nejlepších parťáků, který tu byl. Tomáš Hertl už je teď úplně ztracenej," napsal další kolega Brenden Dillon.

Díky své povaze měl ale Wingels velmi dobrou pověst i mezi žurnalisty, také oni doprovázeli útočníka za novým angažmá jen se samými superlativy. „Rozhodně se přidávám ke všem těm, kteří si vážili Wingelsova pracovního přístupu a jeho chování mimo led," napsal David Pollak, který roky mediálně pokrýval tým San Jose.

Nová cesta pro Wingelse začíná ve čtvrtek, to Senators bojují proti Calgary.

Cruel business. All the best to a world class teammate. A special guy, he will be missed. @tommywingels57 good luck Dewy — Logan Couture (@Logancouture) January 24, 2017

Good luck to one of the best teammates, guys and friends out there.. @tommywingels57 @TomasHertl48 is already lost! #WhyYouSayThis #TMobile — Brenden Dillon (@BDillon04) January 25, 2017

Tough day!! 😰😰l'll miss you my best friend @tommywingels57

I wish all the best.

Fun must be always🍰

Never forget that!

Peas and Carrots! — Tomáš Hertl (@TomasHertl48) January 24, 2017

Add me to list of media who admired ex-#SJShark Tommy Wingels' work ethic, candor and off-ice courage (https://t.co/Mk0B3bRBWa). Good luck. — David Pollak (@PollakOnSharks) January 24, 2017

Thank you @SanJoseSharks for the past 6+ years. Loved everything about SJ, especially the great fans and unbelievable teammates I had — Tommy Wingels (@tommywingels57) January 25, 2017

