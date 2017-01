Sudí zapomněl v NHL na mikrofon a chrlil nadávky. Ostuda, zlobil se agent

Vášně rozpoutal obyčejný dvouminutový trest pro obránce Ryana Murrayho, který šel pykat za nedovolené bránění. L’Ecuyer se tradičně postavil k boxu trestoměřičů, ale ještě než své rozhodnutí stihl sdělit, otočil se směrem k hráčům. „F**k you," zahlásil dvakrát a slyšel to úplně každý.

Ref with the live mic yelling "f--ck you! f--ck you!"



Ah yes, this is the stuff I live for. pic.twitter.com/ExMC4XLx0F