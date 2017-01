Půjde Mrázek z kola ven? Gólmanovi hrozí v Detroitu výměna

Kdo občas sleduje zápasy Detroitu, nemůže mít brankářům nic moc za zlé. Všem je jasné, že nejsou důvodem, proč Red Wings po pětadvaceti letech možná poprvé nepostoupí do play off. Přesto situace v brankovišti budí rozpaky a víří spekulace. Jimmy Howard je věčně zraněný, Petr Mrázek ještě letos nezachytal tak, jak se od něj čekalo.

Ani na jednoho není spoleh, přitom dohromady stojí raketu – více než 9 milionů dolarů.

Co s tím? Signály z klubů hovoří jasně: manažer Ken Holland se jednoho z nich brzy zbaví.

Howard bude mimo ještě pár týdnů, vrátit do akce by se měl těsně před 1. březnem, tedy uzávěrkou přestupů. Datem, kdy se některé týmy rozhodnou odpískat sezonu a vydělávat výměnami. Nyní Red Wings na postup do play off ztrácejí pět bodů. Je to dost, ale na to vzdát se je pořád brzy. Přesto spekulace o redukcích v kádru sílí. A jedna z nich je možná překvapivá: klub by mohl vyměnit mladšího i talentovanější Petra Mrázka.

Přispěchal s ní server Detroit Free Press, který má víceméně jasno. Pokud Mrázek nedostane tým do play off, tak ať jde… Drsné? Možná. Ale svým způsobem logické.

Jestli totiž Howardovo opětovné zranění něco ukázalo, tak fakt, že Mrázek pro klub není nepostradatelný. Jared Coreau byl do letošní sezony neznámým jménem a s platem 600 tisíc dolarů za sezonu se skrýval na farmě v Grand Rapids. Nejprve kryl Čechovi záda, ale brzy ho vyštípal z branky i ve speciálním zápase pod širým nebem. Teď se s ním o práci rovnoměrně dělí.

A jde na něj chvála ze všech stran.

Mrázkovy výkony? Ty budí spíše rozpaky. Občas zachytá skvěle, jenže pak si vybere slabší chvilky. A těch bylo dost. Dostává laciné góly, smůlu měl i ve středečním utkání, které Detroit prohrál s Torontem 0:4.

„Myslím, že pořád chytá dobře,“ snažil se ho před novináři hájit trenér Jeff Blashill, jenže otázek na Mrázka v poslední době přibývá. Server MLive.com dokonce přišel s tvrzením, že český gólman dělá problémy i v kabině. Prý odmítl zůstat na tréninku s hráči, kteří se zotavují po marodce. „To není pravda,“ ohradil se Mrázek pro Sport. Pak mluvil o sobě. „Změnil jsem styl. S trenérem brankářů děláme na nových věcech. Abych v brance tolik nelítal, byl v brankovišti silnější. Cítím se výborně, líp než před tím. Ještě k tomu přidat i čísla a hlavně týmové výhry,“ řekl.

O výměně nepřemýšlí a jeho agent o ní dokonce vůbec nechce slyšet.

Taky není žádným tajemstvím, že s konkurentem Howardem nevychází dobře. Další z důvodů, proč nemohou v týmu nadále působit společně.

Letošní situaci na trhu NHL navíc tvrdě ovlivní vstup Las Vegas do ligy a rozšiřovací draft. V něm si může každý z týmu chránit jen jednoho z gólmanů. Pokud Detroit nezkusí Mrázka nebo Howarda vyměnit, může mu ho nový tým v červnu vyfouknout zadarmo.

Konkurence na trhu navíc bude velká. Dá se očekávat, že podobný přetlak v brankovišti budou chtít výměnou vyřešit i v Pittsburghu nebo Tampě. Proto se Mrázkova výměna zdá být reálnější. Je mladší, levnější a perspektivnější. Tedy výrazně cennější než Howard. Ten je sice často zraněný, ale Coreau dává všem najevo, že z něj roste skvělá náhrada.