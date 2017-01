NHL zvolila sto nejlepších hráčů. Jágr si povídal s Crosbym, Hašek se fotil

Všechny oči hokejových fanoušků se tento víkend upínají do Los Angeles, kde se uskuteční All-Star Game. Letošní ročník bude v mnoha ohledech speciální, nejen kvůli nabitým sestavám bez české účasti, ale také proto, že se odehraje v rámci oslav 100 let celé soutěže. I proto si její vedení vybralo právě tuto příležitost, aby vybralo nejlepší stovku hráčů své historie.

Přesně řečeno, NHL doplňovala už vybraných 33 hráčů z let 1917 až 1966, které zvolila na Nový rok během Centennial Classic v Torontu. Tentokrát přišli na řadu hráči převážně z let 1967 až do současnosti. A mezi těmi nejlepšími nechybí ani české zastoupení. Mezi smetánku dostali pozvání Jaromír Jágr a Dominik Hašek, kteří se tak definitivně stali legendami celé soutěže.

A čeští zástupci si netradiční večer užívali. Jaromír Jágr rozdával úsměvy a oficiální Twitter soutěže ho zachytil v debatě se Sidney Crosbym, což doprovodil popiskem: „Vysvětluje tajemství, jak hrát věčně.“ Oba dva zmínění hráči patří mezi šest vybraných borců, kteří stále hrají. Do jejich společnosti kromě nich patří také Alex Ovečkin a trio z Chicaga Patrick Kane, Jonathan Toews a Duncan Keith.

I na takových borcích byl vidět velký respekt, protože se po jejich boku pohyboval Wayne Gretzky, Bobby Orr nebo Dominik Hašek. Český brankář si nezapomenutelnou noc pochopitelně užíval a dokonce se vyfotil právě s Orrem. Pro každého z hráčů je členství v elitním klubu obrovským oceněním jejich práce a fanoušci mohou litovat jen toho, že už většinu z nich nevídají na ledě.

Nejlepších sto hráčů v historii NHL

Gretzky, Orr a Lemieux vtipkovali

Vedení soutěže se ovšem povedl nevídaný kousek, protože dalo dohromady většinu hvězd. Na tiskové konferenci tak vedle sebe usedli Wayne Gretzky, Bobby Orr a Mario Lemieux, což se stalo poprvé v historii.

Už první dotaz byl velmi odvážný. Sedí mezi vámi nejlepší hráč v historii NHL? „Ne,“ zněla pohotová odpověď Bobbyho Orra. „Gordie Howe je podle mě tím nejlepším hokejistou, který kdy tuhle hru hrál a nejsem si jistý, že někdy uvidíme někoho podobného,“ vysvětlil Orr a po pravé ruce sedící Gretzky mu dal za pravdu.

„Všichni jsme měli stejné sny. Mario chtěl být pravděpodobně Jean Beliveau, Bobby chtěl být jako Doug Harvey a já jsem chtěl samozřejmě být Gordie. O to zajímavější je, že se můžeme setkat,“ potěšilo Gretzkyho, který společně s oběma legendami zavzpomínal na aktivní kariéru a dokonce se před mikrofony nepohodl s Lemieuxem.

„Když jsme v roce 1987 hráli Kanadský pohár proti Československu, jeli jsme dva na jednoho, já Mariovi přihrál puk, on mi ho vrátil a já minul,“ vyprávěl Gretzky. „Když jsme jeli na střídačku, říkal jsem mu, ať příště vystřelí, že je lepší střelec, než jsem já,“ dodal. Lemieux ovšem s úsměvem nesouhlasil.

Orr litoval, že si nezahrál s oběma hráči na mezinárodní scéně, ale jednou si zahrál s Gretzkym v jednom týmu. V roce 1980 se oba zúčastnili charitativního utkání ve Winnipegu, kam Gretzky dorazil, protože jeho Edmonton už byl ze hry o Stanley Cup. „Měl jsem letět na Havaj, ale letěl jsem do Winnipegu, abych si mohl zahrát s Bobbym,“ vysvětlil po letech nejproduktivnější hráč historie NHL.

Legendární útočník však našel mezi všemi parťáka jednu spojitost. „Všichni jsme byli děti, zbožňovali jsme hru. To je na tom to nejzajímavější, protože ať to byl z nejlepší stovky hráčů kdokoliv, všichni jsme sledovali NHL, sbírali hokejové karty a měli jsme skvělou rodinu, která nám dala možnost hrát hru, kterou jsme milovali,“ uvedl držitel 2857 kanadských bodů (894+1963).

Mezi šestici aktivních hráčů patří také Jaromír Jágr