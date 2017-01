Jágr s culíkem: Neznáš historii? Nemůžeš hrát. Hašek rýpl do brankářů

Zámořská NHL si na slavnostním dýchánku pořádanému k výročí 100 let slavné soutěže vybrala nejlepší stovku hráčů své historie. Přesněji řečeno, doplňovala už vybraných 33 hráčů z let 1917 až 1966, které zvolila na Nový rok během Centennial Classic v Torontu.

"Pokud neznáš hokejovou historii, nikdy z tebe nebude dobrý hokejista," hlásil Jágr ve videu, které na svůj twitterový účet zveřejnil dvorní žurnalista Floridy Panthers Jameson Olive.

“You’ve got to appreciate those guys who played before us, they made the game better…we learned to play hockey because of them” #NHL100 pic.twitter.com/7NReFUF0Jk