Hertl znovu gólový, Pavelec se vrátil vítězně, Krejčí porazil časomíru

SOUHRN | Do brány Winnipegu se vrátil gólman Ondřej Pavelec a hned z toho byla výhra 5:3 na ledě St.Louis. Český brankář se pod ni podepsal čtyřiadvaceti zákroky. Necelá vteřina zbývala do konce druhé části hry když David Krejčí skóroval na ledě Tampy. Útočník Bostonu přidal později ještě nahrávku a Bruins vyhráli 4:3. První gól po zranění vstřelil Tomáš Hertl a hned rozhodl o výhře 3:1 nad Chicagem.

Krejčí skóroval v poslední sekundě druhé třetiny, kdy překonal brankáře Bena Bishopa střelou švihem nad lapačku. Byl to jeho dvanáctý zásah v sezoně a Bruins tak během necelých dvou minut otočili skóre z 0:1 na 2:1, když předtím vyrovnal v úvodu 39. minuty při hře čtyři na čtyři Patrice Bergeron.

"Byl to ohromně důležitý gól. Dodal nám energii a šli jsme díky němu do kabiny s pocitem, že jsme byli odměněni za dobrou práci, kterou jsme ve druhé třetině odvedli," pochvaloval si Bergeron. Lightning sice v úvodu třetí třetiny vyrovnali, pak ale hosté díky trefám Zdena Cháry a Franka Vatrana získali dvoubrankový náskok, který domácí dokázali už pouze zkorigovat.

VIDEO: Krejčího branka uzavřela třetinu

Krejčí se podílel ještě na čtvrtém gólu hostů. V 53. minutě při přesilové hře pomohl vybojovat puk u mantinelu a pak nabil do střelecké pozice Vatranovi, jehož ránu nechtěně tečoval hokejkou za Bishopova záda Ondřej Palát.

Boston si připsal třetí výhru za sebou a zvýšil náskok na jednoho ze svých pronásledovatelů ve vyrovnané tabulce Východní konference na rozdíl osmi bodů. "Je k naštvání, když vedete 1:0 a pak najednou na konci druhé třetiny inkasujete dva góly a ztratíte zápas. Tohle se nám nesmí stávat a musíme se nad sebou zamyslet," litoval útočník Tampy Tyler Johnson. "Ve třetí třetině jsme trošku ukázali bojovnost, ale nestačilo to," dodal autor dvou domácích gólů Alex Killorn.

Faksa se vrátil gólem

Faksa kvůli zranění vynechal předchozí dva zápasy a v součtu s přestávkou na Utkání hvězd naskočil do hry po desetidenní odmlce. Proti Torontu se prosadil hned v 5. minutě, kdy pohotovou dorážkou zvýšil vedení Stars na 2:0. Ještě ve zbytku první třetiny Dallas zvýraznil náskok až na 5:1 a potom si ho už jen hlídal.

"Nastoupili jsme plni energie, dobře jsme bruslili. Asi to byla naše nejlepší první třetina v sezoně," ocenil přístup mužstva v úvodu utkání trenér Lindy Ruff. Zato jeho protějšek Mike Babcock chtěl na zápas co nejrychleji zapomenout. "Trenér, hráči, brankáři, všichni jsme byli špatní. Takže pospěšme do letadla zkusme se z toho rychle oklepat," prohlásil.

VIDEO: Dallas díky Faksovi vedl 2:0

Hertl dal první gól od října

Hertl kvůli operaci kolena nehrál od 17. listopadu. Poprvé znovu naskočil do hry až minulý týden ve čtvrtek proti Edmontonu, kdy se neprosadil, pak následovala další přestávka z důvodu All Star Game. V úterý se NHL opět rozeběhla 14 zápasy a český útočník ve službách Žraloků se stal hlavní hvězdou souboje s Chicagem, když dvě minuty před koncem třetí třetiny za nerozhodného stavu 1:1 strhl vedení na stranu domácích.

Třiadvacetiletý odchovanec pražské Slavie využil dobré orientace před brankou. Jako první se natáhl po kotouči, který se po tvrdé střele obránce Brenta Burnse odrazil od zadního mantinelu, a pohotově jej doklepl za záda Coreyho Crawforda. V poslední minutě pak zpečetil výhru San Jose gólem do prázdné branky při power play Joe Pavelski.

VIDEO: Hertl rozhodl bitvu s Chicagem

Pavelec znovu dostal důvěru

Třetí vítězství v sezoně vychytal Ondřej Pavelec, který dovedl Winnipeg k výhře 5:3 v St. Louis. Český gólman zneškodnil 24 z 27 střel a předčil Jakea Allena v brance domácích, který kapituloval čtyřikrát z 23 střel.

Jets tak potvrdili, že se jim daří zápasy proti rivalům z Centrální divize, s nimiž vyhráli 12 ze 17 utkání. "Víme, že to jsou důležitá utkání, a pro vítězství bychom se na ledě rozkrájeli. Je dobře, že v úspěšné bilanci pokračujeme," radoval se útočník Mark Scheifele.

Další dva čeští gólmani zůstali sedět na střídačce, odkud sledovali porážky svých týmů. Detroit, kde nyní plní roli náhradníka Petr Mrázek, podlehl 3:4 New Jersey, Philadelphia, v jejíž brance dostal před Michalem Neuvirthem přednost Steve Mason, padla 1:5 na ledě Caroliny. Hattrickem se v dresu Hurricanes blýskl finský útočník Sebastian Aho.

Výsledky:

NY Islanders - Washington 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky: 23. Quine, 47. Strome, 59. Boychuk - 5. Kuzněcov, 60. Ovečkin. Střely na branku: 29:30. Diváci: 11.240. Hvězdy zápasu: 1. Strome, 2. Quine, 3. Ladd (všichni Islanders).

NY Rangers - Columbus 4:6 (0:1, 0:4, 4:1)

Branky: 43. Vesey, 46. Grabner, 47. Kreider, 59. Klein - 4. a 33. Jones, 22. Saad, 24. Wennberg, 37. Foligno, 42. Calvert. Střely na branku: 37:26. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Wennberg, 2. Jones, 3. Saad (všichni Columbus).

Pittsburgh - Nashville 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

Branky: 32. a 37. Hörnqvist, 17. Kunitz, 24. Daley - 15. Järnkrok, 44. Wilson. Střely na branku: 38:39. Diváci: 18.455. Hvězdy zápasu: 1. Hörnqvist, 2. Daley (oba Pittsburgh), 3. Wilson (Nashville).

Carolina - Philadelphia 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Branky: 8., 17. a 39. Aho, 37. Skinner, 46. Faulk - 51. Schenn (Voráček). Střely na branku: 28:16. Diváci: 13.577. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Lindholm, 3. Teräväinen (všichni Carolina).

Montreal - Buffalo 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Branky: 18., 28. a 44. Pacioretty, 32. Desharnais, 39. Byron (Plekanec) - 57. Kulikov, 58. Gionta. Střely na branku: 35:39. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty, 2. Radulov, 3. Markov (všichni Montreal).

Detroit - New Jersey 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Branky: 39. Zetterberg, 52. Tatar, 56. Jensen - 7. a 40. Palmieri, 2. Noesen (Zacha), 51. Henrique. Střely na branku: 30:24. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Palmieri (New Jersey), 2. Jensen (Detroit), 3. Henrique (New Jersey).

Florida - Ottawa 6:5 (2:3, 2:1, 2:1)

Branky: 3. a 30. Matheson, 6. Pysyk, 23. Sceviour, 54. Marchessault, 60. Demers - 5. a 9. Dzingel, 20. Wideman, 23. Karlsson, 60. Brassard. Střely na branku: 34:41. Diváci: 11.933. Hvězdy zápasu: 1. Matheson, 2. Marchessault (oba Florida), 3. Dzingel (Ottawa).

St. Louis - Winnipeg 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Branky: 4. Steen, 40. Tarasenko, 60. Pietrangelo - 20. Scheifele, 21. Laine, 26. Ehlers, 44. Trouba, 60. Wheeler. Ondřej Pavelec odchytal za Winnipeg celý zápas, z 27 střel inkasoval 3 góly a úspěšnost zásahů měl 88,9 procenta. Střely na branku: 27:24. Diváci: 19.483. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele (Winnipeg), 2. Pietrangelo (St. Louis), 3. Ehlers (Winnipeg).

Dallas - Toronto 6:3 (5:1, 1:2, 0:0)

Branky: 3. Shore, 5. Faksa, 12. Korpikoski, 17. Ritchie, 19. Ja. Benn, 28. Spezza - 14. Bozak, 25. Sošnikov, 31. Marner. Střely na branku: 20:43. Diváci: 17.547. Hvězdy zápasu: 1. Shore, 2. Ritchie, 3. Lehtonen (všichni Dallas).

Edmonton - Minnesota 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Branky: 32. Larsson, 37. Draisaitl - 14. a 33. Graovac, 20. Zucker, 25. Parise, 45. Stewart. Střely na branku: 43:35. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Graovac (oba Minnesota), 3. Larsson (Edmonton).

Arizona - Los Angeles 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky: 9. Martinook, 39. White - 11. Kopitar, 39. Nolan, 59. Muzzin. Střely na branku: 32:39. Diváci: 11.577. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar (Los Angeles), 2. Martinook (Arizona), 3. Muzzin (Los Angeles).

Tampa Bay - Boston 3:4 (0:0, 1:2, 2:2)

Branky: 29. a 45. Killorn, 58. Point - 39. Bergeron, 40. Krejčí, 48. Chára, 53. Vatrano (Krejčí). Střely na branku: 21:35. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Chára (Boston), 2. Killorn (Tampa), 3. Bergeron (Boston).

San Jose - Chicago 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky: 35. Marleau, 58. Hertl, 60. Pavelski - 37. Rasmussen. Střely na branku: 29:25. Diváci: 17.424. Hvězdy záapsu: 1. Hertl, 2. Marleau, 3. Jones (všichni San Jose).

Anaheim - Colorado 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Branky: 11. a 43. Silfverberg, 23. Rakell, 53. Holzer, 58. Fowler - 26. Rantanen. Střely na branku: 31:29. Diváci: 15.963. Hvězdy zápasu: 1. Silfverberg, 2. Gibson, 3. Holzer (všichni Anaheim).