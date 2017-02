Jágr při kanonádě Floridy mlčel, Ottawa góly vtipně darovala

Komedie plná omylů, tak označila některá zámořská média úterní utkání Floridy s Ottawou. Panthers se před svými fanoušky předvedli, šesti brankami si vytvořili sezonní maximum! Jenže soupeř z Kanady domácím tři góly dost kuriózně daroval a co si budeme povídat, při konečném skóre 6:5 jde o zásadní chyby. Další zajímavost? Ofenzivní eso Jaromír Jágr se na kanonádě nepodílel ani jedním bodem.

Od začátku sezony rozpadlý první útok znamenal pro Floridu pohromu, se kterou se ofenziva mužstva vyrovnává jen těžko. Sestava se stále musí lepit, útočníci si na sebe zvykají... Proto šest gólů v síti Senators enormně potěšilo, i když dva byly krásným darem od soupeře. V obou případech byl na vině neposedný kotouč.

Ten nejdříve překvapil brankáře Mika Condona za jeho vlastní bránou. Dvojka týmu chtěla puk rozehrát, jenže ten se po holi svezl, odrazil se od brankářových betonů a před prázdnou bránou ho v 54. minutě uklidil Jonathan Marchessault a zývšil na 5:4. „Bylo vidět, jak k němu puk přijel po hraně, já už jsem si pak věděl rady," těšilo drobného forvarda, pro kterého šlo o patnáctý gól sezony.

VIDEO: Marchessault překvapil Condona

Co Panthers tentokrát pomohlo byla střelecká potence defenzivních pilířů mužstva. Hned čtyři ze šesti branek totiž vstřelili obránci, včetně té vítězné, která v čase 59:25 znamenala zvýšení na 6:4. Pro Jasona Demerse to nebyl žádný ofenzivní kousek, puk totiž poslal do prázdné brány, ale kvůli tomuto úspěchu rozlámal hůl Erik Karlsson.

Hostující kapitán totiž stál v cestě skákavé střele, měl ji pokrýt a rychle založit útok za vyrovnáním. Jenže nepředvídatelný a nepříjemný odraz z něj udělal oklamaného a z Panthers pak vítěze. O to víc Demersův gól zamrzel o pár vteřin později, když Derick Brassard snížil na 5:6...

VIDEO: Demersovi také pomohl puk

„My góly střílet umíme," culil se po utkání trenér domácích Tom Rowe, který se rozpovídal pro Sun Sentinel. „Mám za kluky radost, hlavně pro to, že do obrany nám to dneska moc nešlo," dodal.

Velký zápas to byl také pro brankáře Roberta Luonga, který měl sice být v úterý jen náhradníkem, ale manželka týmové dvojky Jamese Reimera rozhodla jinak. Musela na porodní sál, její choť s ní a Luongo putoval do klece. Po čtyřech prohrách v řadě připsal výhru, svou 450. v NHL. Jako pátý v historii.

A co Jaromír Jágr? Zdálo se, že legenda otevřela skóre zápasu, i první statistický ukazatel věnoval českému útočníkovi gól, ale ten nakonec správně zamířil na konto mladého zadáka Mika Mathesona. I když do brány ho nešťastně kopl obránce Senators Chris Wideman...

VIDEO: Sestřih utkání Florida - Ottawa