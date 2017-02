Slováci se divili: Stovka legend NHL bez Hossy? Rusům chyběl Malkin

Tvořit žebříčky není nikdy nic snadného, každý názor je přece trochu jiný. V NHL se během mnoha let vyskytlo více než sedm tisíc hokejistů a ukázat na stovku z nich byl pěkný oříšek. Jak vměstnat toho, který chyběl? Můžete s čistým svědomím ukázat na někoho ze stovky vybraných a říci, že si to nezasloužil? To asi těžko.

Těch, kteří své jméno v žebříčku marně hledali je dost. Ať už to jsou současné hvězdy jako Jarome Iginla, Joe Thornton nebo Jevgenij Malkin, nebo veteráni dob minulých, jako Ed Belfour, Phil Housley, Dale Hawerchuk či Pierre Pilote.

Měli se vejít? Asi ano. Koho za ně? Dobrá otázka. Moc velká radost z žebříčku nepanuje například ve slovenských hokejových kruzích. Ze staré gardy byli mezi vyvolenými Stan Mikita a Peter Šťastný, ale mladá generace chybí. I když se nedá pochybovat o tom, že patří mezi naprostou špičku. Ale...

„Kde je Hossa? Místo něj dostal přednost o deset let mladší kapitán týmu Jonathan Toews. Spolu vyhráli třikrát Stanley Cup, ale Hossa byl přece ve finále se třemi různými týmy," ptají se v kometáři na serveru sport.aktuality.sk.

Jenže Toews vyhrál všechny Poháry jako kapitán a díky olympijskému zlatu (ve sbírce má rovnou dvě) a zlatu z mistrovství světa je od 22 let členem Triple Gold Clubu. Připočtěte dvě zlata z mistrovství světa do 20 let a vítězství na zářijovém Světovém poháru...

Chybí také další známý Slovák - Zdeno Chára, osobnost možná ještě význačnější, než je Hossa. A také on už dávno patří mezi hokejové velikány a je jasným aspirantem na místo v Hokejové síni slávy v Torontu. Ale co se dá dělat. Nevešel se například ani Rob Blake, člen Triple Gold Clubu a sedminásobný účastník Utkání hvězd.

Velké pochopení k podobě neměl ani ruský server sport-express.ru, který pro změnu nechápal, jak se mohla závěrečná listina obejít bez útočníka Pittsburghu Jevgenije Malkina. „Vybrat místo něj tři hráče Chicaga je prostě absurdní. Ani jeden z nich zdaleka nedominoval v NHL tak, jako Malkin ve svých nejlepších letech."

Rusové si ale mohli spravit chuť, ve výběru se objevili čtyři jiní útočníci, Pavel Bure, Pavel Dacjuk, Sergej Fjodorov a Alexandr Ovečkin. Zaslouženě. Z českých hokejistů se do výběru dostali Jaromír Jágr a Dominik Hašek.