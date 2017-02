Naděje pro účast hvězd NHL na ZOH? Majitel Washingtonu své hráče pustí

Hvězdný ruský útočník Alexandr Ovečkin i další hvězdy Washingtonu mohou zřejmě naplnit svou touhu i nadále reprezentovat na olympijských hrách, i kdyby se vedení NHL v roce 2018 rozhodlo hráče do Pchjongčchangu neuvolnit a soutěž v době konání her nepřerušit. Majitel Capitals Ted Leonsis ve středu prohlásil, že když budou Ovečkin, kanadský brankář Braden Holtby, švédský útočník Nicklas Bäckström a další chtít, podpoří jejich uvolnění na turnaj do Koreje.

"Nevím, jaká je interní politika, ale když budu hlasovat, tak to bude takto. Nedokážu si představit, že bych hráčům řekl, že nesmějí na olympijské hry," řekl Leonsis na webu nhl.com. Ovečkin už dříve prohlásil, že chce Rusko pod pěti kruhy opět reprezentovat bez ohledu na to, jestli NHL hráče uvolní.

"Tuto ligu dělají hráči. Když nám Alex Ovečkin, Braden Holtby nebo Nick Bäckström řeknou: 'My chceme hrát za svou zemi', jak jim mám říci ne? Můžu za to dostat pokutu nebo být nějak potrestán, ale já to cítím tak, že jsem pro Nicka, Bradena nebo Alexe partner," doplnil Leonsis.

Zástupce komisionáře NHL Bill Daly v sobotu prohlásil, že pokud se nezmění současný stav, dá se očekávat, že hráči NHL budou na olympiádě chybět. Poprvé se hvězdy slavné zámořské soutěže představily v roce 1998 v Naganu a nechyběly následně ani v Salt Lake City, Turíně, Vancouveru a v Soči.

Mezi majiteli převládá názor, že už nechtějí kvůli turnaji na více než dva týdny přerušovat NHL. Velkým problémem jsou také náklady na pojištění a cestování na olympiádu. Mezinárodní olympijský výbor je odmítl krýt tak, jako se to dělo na předchozích pěti olympiádách. Tyto výdaje jsou pro turnaj v Pchjongčchangu odhadovány na deset milionů dolarů (251 milionů korun).

Šéf Alexandra Ovečkina ví, že řada majitelů s ním nesouhlasí a komisionář NHL Gary Bettman bude mít těžké rozhodnutí. Majitel Capitals nechce jít proti ostatním, ale chce dát v debatě prostor pro vyjádření hráčům. "Já jsem byl snad už tisíckrát dotázán, že Alex chce jet a co s tím budu dělat. Odvětil jsem: Co čekáte, že udělám? Zamknu ho v kabině? Když bude chtít jet, tak pojede," prohlásil Leonsis.

Leonsis uvedl, že stejná situace už byla před olympiádou v roce 2014 v Soči. "Myslím, že to bude problém. Co budou kluby dělat, když budou chtít hráči na olympiádu? Co když Jaromír Jágr řekne: 'Chci hrát. Je to poslední turnaj, na kterém chci být.' Když Sidney Crosby řekne: 'Já chci hrát za Kanadu.' Je to opravdu hodně těžké rozhodnutí. Hráči a jejich asociace (NHLPA) musejí také rozhodnout, co chtějí. V tuto chvíli jsou to všechno hypotézy," dodal Leonsis.