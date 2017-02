Mrázek vychytal výhru, Zacha dal gól. Jágrova formace táhla Floridu

SOUHRN | Hokejový brankář Petr Mrázek si připsal v pátečním utkání NHL druhou výhru ze svých posledních deseti startů, když pomohl Detroitu 32 zákroky porazit New York Islanders 5:4. Branka Pavla Zachy stačila New Jersey k zisku bodu za prohru 3:4 v prodloužení s Calgary. U vítězné branky Flames zaznamenal asistenci Michael Frolík.

Mrázek byl od začátku zápasu ve větším zápřahu než na druhé straně Thomas Greiss a v úvodních dvanácti minutách dvakrát kapituloval. Poprvé Islanders výborně sehráli přečíslení tři na dva a Josh Bailey zakončoval do odkryté klece. U druhé branky měl Mrázek při střele Andrewa Ladda zakrytý výhled. Detroitu pomohla pasáž v rozmezí 33. až 38. minuty, v níž otočil skóre z 1:2 na 4:3.

Těsné vedení hájili Red Wings až do 58. minuty, ve které Jason Chimera využil špatnou rozehrávku domácích a svůj tisící start v NHL ozdobil vyrovnáním na 4:4. Prodloužení odmítl v čase 59:32 Danny DeKeyser, jehož střela od levého mantinelu se odrazila od dvou protihráčů a zapadla do branky za bezmocného Greisse.

"Bylo to jak úder do břicha. Nemám slov. Každému obránci se to občas stane, ale Jason psal svůj večer hezký příběh, a skončí to takhle," mrzelo obránce Thomase Hickeyho, který střelu nešťastně tečoval jako poslední. Detroit výhrou přerušil sérii pěti proher a přenechal poslední místo ve Východní konferenci Tampě Bay.

"Odehráli jsme dobrý zápas. I já jsem se cítil dobře a myslím si, že jsem ve druhé a třetí třetině předvedl několik pěkných zákroků. Pustil jsem sice čtyři góly, ale když jich dáme v pět, nemám s tím problém," prohlásil Mrázek, jehož konkurent Jimmy Howard se už zotavil ze zranění a během víkendu by měl nastoupit za farmářský tým Detroitu.

VIDEO: Gól Pavla Zachy nakonec stačil jen na bod

New Jersey obrátilo v prostřední třetině vývoj utkání z 0:2 na 3:2, vyrovnání zařídil Zacha. Český útočník, který bodoval ve třetím utkání za sebou, pohotově doklepl puk do branky po nepřesné střele Michaela Cammalleriho. Calgary si ale v závěrečné části vynutilo prodloužení, které v čase 61:13 rozhodl Mikael Backlund. Na výhře kanadského klubu se čtyřmi asistencemi podílel T. J. Brodie.

"Měl jsem s ním ráno pohovor a říkal jsem mu, že po něm chci, aby více střílel. Aby tolik nepřihrával a raději puky posílal na branku. Vůbec mě neposlechl," zlobil se na oko trenér Calgary Glen Gulutzan na obránce Brodieho, který připravil i vítězný gól. V útočném pásmu převzal puk od Frolíka, obratným manévrem se uvolnil a křížným pasem našel v gólové pozici Backlunda.

Huberdeau se vrátil po zranění gólem

Jaromír Jágr nastoupil poprvé v sezoně v jedné lajně s uzdravenými Aleksandrem Barkovem a Jonathanem Huberdeauem, který ve svém premiérovém utkání v ročníku vstřelil rozhodující gól a zajistil Floridě výhru 2:1 nad Anaheimem. "Když čtyři měsíce nehrajete, je váš první gól vždy speciální," uvedl Huberdeau, který se zranil v posledním přípravném utkání před sezonou a podstoupil operaci achilovky.

Kanadský útočník byl vyhlášen první hvězdou zápasu, ale cítil, že to z jeho strany ještě nebylo ono. "Na konci jsem se už cítil unavený, ale jsem šťastný, že už zase hraju a že jsme zvítězili," prohlásil autor vítězné trefy.

Za nerozhodného stavu 1:1 se ocitl v obrovské šanci i Jágr, který chtěl odražený kotouč rychle zasunout zpoza branky do odkryté klece, ale obránce Anaheimu Sami Vatanen mu na poslední chvíli sebral jistý gól.

Hokejisté Pittsburghu promrhali ve třetí třetině dvoubrankový náskok, ale Phil Kessel jim v prodloužení ve svém jubilejním 800. utkání v NHL vystřelil výhru 4:3 nad Columbusem.

VIDEO: Jaromír Jágr byl gólu velmi blízko

Výsledky:

Pittsburgh - Columbus 4:3 v prodl. (2:0, 1:1, 0:2 - 1:0)

Branky: 14. a 64. Kessel, 19. Hörnqvist, 39. Bonino - 36. Dubinsky, 41. Wennberg, 52. Atkinson. Střely na branku: 33:31. Diváci: 18.649. Hvězdy zápasu: 1. Kessel, 2. Letang (oba Pittsburgh), 3. Dubinsky (Columbus).

Detroit - NY Islanders 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)

Branky: 11. Glendening, 33. Helm, 35. Mantha, 38. Zetterberg, 60. DeKeyser - 4. Bailey, 12. Ladd, 38. Tavares, 58. Chimera. Střely na branku: 24:36. Petr Mrázek odchytal za Detroit celý zápas, inkasoval čtyři branky z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 88,89 procenta. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Tatar, 2. Mantha, 3. DeKeyser (všichni Detroit).

Florida - Anaheim 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky: 10. Smith, 36. Huberdeau - 10. Lindholm. Střely na branku: 37:23. Diváci: 14.689. Hvězdy zápasu: 1. Huberdeau, 2. Barkov, 3. Reimer (všichni Florida).

New Jersey - Calgary 3:4 v prodl. (0:1, 3:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 29. Henrique, 32. Zacha, 40. Palmieri - 18. Monahan, 21. Versteeg, 48. Stajan, 62. Backlund (Frolík). Střely na branku: 29:38. Diváci: 14.716. Hvězdy zápasu: 1. Backlund (Calgary), 2. Henrique (New Jersey), 3. Bouma (Calgary).

Carolina - Edmonton 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky: 12. J. Staal, 42. Aho - 29. McDavid. Střely na branku: 23:25. Diváci: 12.512. Hvězdy zápasu: 1. Slavin, 2. Ward, 3. J. Staal (všichni Carolina).