Mrázek odchytal nejlepší zápas sezony, Pastrňák se zase rozstřílel

SOUHRN | První čisté konto v sezoně si na ledě Nashvillu připsal brankář Petr Mrázek. Pochytal všech 42 střel Predators a pomohl k těsné výhře 1:0. Výtečně si vedl také David Pastrňák, který vstřelil dvě branky do sítě Toronta a na další navíc nahrál. Jenže pro Boston to bylo málo a prohrál 5:6.

Mrázek potvrdil, že se mu na Nashville daří a v zápasech proti němu si vylepšil bilanci na 5:0. Jediný gól vstřelil v devátenácté minutě Mike Green a ve zbytku utkání byl český gólman, který nastoupil ke druhém utkání ve dvou dnech, pod neustálou palbou. Ostravský rodák zneškodnil v prostřední třetině 16 střel a v závěrečné části si připsal ještě o jeden zásah více.

"Cítím se skvěle, mám první nulu v sezoně. Budu se ale opakovat: je jedno, zda vyhrajeme 5:4 nebo 1:0, nejdůležitější je, že máme oba body," řekl Mrázek, který se zaskvěl několika úžasnými zákroky. "Když jsem se na něho v úvodu utkání díval, říkal jsem si, že to je Petr, jak ho znám. Když má sebevědomí, vypadá v brance obrovský. Dnes byl excelentní od začátku až do konce," chválil trenér Detroitu Jeff Blashill.

Pastrňák už zase pálí

Pastrňák odstartoval přestřelku ve třetí minutě přesnou trefou z pravého kruhu, ale Toronto do poloviny utkání otočilo zápas čtyřmi góly. Hlavní podíl na obratu měl William Nylander, který poprvé v soutěži vstřelil hattrick. Po akcích českého útočníka Boston ještě do přestávky snížil na 3:4. Nejdříve Pastrňák skóroval z dorážky a po jeho přihrávce se prosadil v přesilové hře Torey Krug. V závěrečné části domácí dvakrát vyrovnali, ale na gól Jamese van Riemsdyka z přeposlední minuty už nestihli odpovědět.

VIDEO: Takhle Pastrňák otevřel skóre zápasu

Trenér Toronta Mike Babcock prohlásil, že by se jim hodilo, kdyby Pastrňák hrál proti Nylanderovi v každém zápase. Oba totiž pojí přátelství ze společného působení ve švédském klubu Södertälje. "Chce být vždy lepší než 88 (číslo dresu Pastrňáka). Pokud by hrál proti nám v každému týmu, byl by (Nylander) neuvěřitelný," komentoval kouč hattrick svého svěřence.

Neuvirth držel Flyers

Brankář Michal Neuvirth přišel v NHL v prodloužení o čisté konto a s hokejisty Philadelphie doma podlehl 0:1 Los Angeles. Jako jediný ho překonal Jeff Carter a zařídil Kings už páté vítězství v řadě.

Neuvirth kapituloval až při 28. střeleckém pokusu hostů. Anže Kopitar našel skvělou přihrávkou z pravého kruhu volného Cartera a ten zblízka nezaváhal. Jediný gól utkání vstřelil v polovině prodloužení.

Slovenský gólman Peter Budaj podpořil výhru Kings druhou nulou v řadě a celkově sedmou v sezoně, s níž vede tyto statistiky brankářů v NHL. Měl však výrazně méně práce než Neuvirth a kryl 17 střel.

VIDEO: Takhle se zrodila jediná branka utkání

V nabitém sobotním programu zasáhl do hry také Ondřej Pavelec, který s Winnipegem prohrál 2:5 v Coloradu. Kryl 23 z 27 střel, poslední gól Jets inkasovali při power play. Radim Vrbata opět prokázal, proč je nejlepším střelcem NHL v nájezdech. Tentokrát nezvolil úspěšné bekhendové zakončení a střelou nad lapačku zajistil Arizoně druhý bod. Z českých útočníků vstřelil gól i Radek Faksa, ale s Dallasem podlehl Chicagu 3:5.

Výsledky:



Montreal - Washington 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky: 8. Radulov, 48. Pacioretty - 4. Beagle, 30. Burakovsky, 46. Bäckström. Střely na branku: 22:30. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Bäckström (Washington), 2. Radulov (Montreal), 3. Burakovsky (Washington).

Philadelphia - Los Angeles 0:1 v prodl.

Branka: 63. Carter. Střely na branku: 17:28. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval jeden gól z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 96,4 procent. Diváci: 19.833. Hvězdy zápasu: 1. Carter (Los Angeles), 2. Neuvirth (Philadelphia), 3. Kopitar (Los Angeles).

Colorado - Winnipeg 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Branky: 29. a 60. Nieto, 43. Söderberg, 6. Iginla, 15. MacKinnon - 10. a 21. Lowry. Střely na branku: 28:25. Ondřej Pavelec odchytal za Winnipeg 57:57 minuty, inkasoval čtyři branky z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 85,19 procenta. Diváci: 13.930. Hvězdy zápasu: 1. Iginla (Colorado), 2. Lowry (Winnipeg), 3. Duchene (Colorado).

Boston - Toronto 5:6 (1:1, 2:3, 2:2)

Branky: 3. a 31. Pastrňák, 36. Krug (Pastrňák), 51. Spooner, 58. Bergeron - 12., 30. a 31. Nylander, 29. a 59. Van Riemsdyk, 56. Brown. Střely na branku: 41:26. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Nylander (Toronto), 2. Pastrňák (Boston), 3. Van Riemsdyk (Toronto).

Buffalo - Ottawa 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky: 11. Okposo, 37. R. O'Reilly, 46. Reinhart, 51. Foligno. Střely na branku: 26:37. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Lehner, 2. Eichel, 3. R. O'Reilly (všichni Buffalo).

Tampa Bay - Anaheim 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 10. Drouin, 31. Killorn, rozhodující sam. nájezd Boyle - 9. Montour, 45. Getzlaf. Střely na branku: 37:16. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov (Tampa Bay), 2. Kesler (Anaheim), 3. Killorn (Tampa Bay).

NY Islanders - Carolina 4:5 v prodl. (1:1, 2:3, 1:0 - 0:1)

Branky: 12. Lee, 23. Cizikas, 39. Nelson, 49. Bailey - 23. a 63. Hainsey, 10. Slavin, 25. Stempniak, 40. Teräväinen. Střely na branku: 37:25. Diváci: 14.153. Hvězdy zápasu: 1. Hainsey (Carolina), 2. Bailey (NY Islanders), 3. Lindholm (Carolina).

Columbus - New Jersey 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Branky: 52. Calvert - 4. a 57. Hall, 22. Josefson, 39. Zajac, 60. Helgeson. Střely na branku: 32:30. Diváci: 18.566. Hvězdy zápasu: 1. Hall, 2. Zajac, 3. Schneider (všichni New Jersey).

St. Louis - Pittsburgh 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky: 51. Berglund - 16. a 60. Crosby, 22. Letang, 33. Schultz. Střely na branku: 23:31. Diváci: 19.496. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Kunitz, 3. Letang (všichni Pittsburgh).

Nashville - Detroit 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka: 19. Green. Střely na branku: 42:19. Petr Mrázek odchytal za Detroit celý zápas a ze 42 střel neinkasoval. Diváci: 17.204. Hvězdy zápasu: 1. Mrázek (Detroit), 2. Rinne (Nashville), 3. Green (Detroit).

Dallas - Chicago 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)

Branky: 21. Faksa, 41. Ja. Benn, 50. Seguin - 27. Hartman, 29. Forsling, 50. P. Kane, 56. Van Riemsdyk, 60. Toews. Střely na branku: 34:36. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Kane (Chicago), 2. Ja. Benn (Dallas), 3. Anisimov (Chicago).

Vancouver - Minnesota 3:6 (1:2, 2:3, 0:1)

Branky: 18. a 40. Sutter, 29. Horvat - 20., 25. a 51. Granlund, 14. Reilly, 30. Parise, 39. Koivu. Střely na branku: 27:39. Hvězdy zápasu: 1. Granlund, 2. Koivu (oba Minnesota), 3. Sutter (Vancouver).

San Jose - Arizona 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 38. Dillon, 43. Couture - 33. Doan, 43. White, rozhodující sam. nájezd Vrbata. Střely na branku: 40:28. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Couture, 2. Marleau, 3. Dillon (všichni San Jose)