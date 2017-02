Frolík si s Calgary zatrénoval v Central Parku. Hezké jako v dětství, zářil

PŘÍMO Z NEW YORKU | Hokejovým fanouškům v New Yorku se o víkendu naskytl unikátní pohled. Na venkovním kluzišti v Central Parku, na jeho severní straně, trénoval kompletní tým Calgary Flames. Plameny si tam odskočily mezi dvěma zápasy v pátek v New Jersey a v neděli proti Rangers. Nezvyklý zážitek ocenil i český útočník kanadského celku Michael Frolík.

Zápasy na obřích venkovních stadionech už jsou v NHL pevně zakořeněnou tradicí. Čtvrtý a poslední v letošní sezoně odehrají 25. února Pittsburgh a Philadelphia. Ale aby si naplánovalo mužstvo běžný trénink do centra města na kluziště pro veřejnost, to už tak obvyklé není.

„Asi bylo v New Yorku ve všech halách plno, tak to pro nás vyřešili takhle,“ usmíval se útočník Michael Frolík po zápase, který Calgary prohrálo 3:4.

Na utkání v jedné z nejslavnějších hal na světě, Madison Square Garden, se Flames chystali na hřišti, které už těžko mohlo být prostší. Kdyby vyjeli v Jiříkovicích v okrese Brno-venkov na přírodní led, měli by to stejné… Pouze rekreační bruslaře jim provozovatel poslal na hodinu za mantinel odpočívat. Jinak bylo všechno tak, jako kdyby si kluci šli na chvilku ťuknout s pukem.

Hráči se převlékli v hotelu, nastoupili do autobusu a na kluziště Lasker Rink v severní části Central Parku se vydali už v plné výstroji. Hrstce překvapených diváků pak v mrazivém, ale krásném počasí připravili dobrou podívanou.

„Máme jen málo šancí zahrát si venku zápas a ještě méně šancí venku trénovat. Chtěli jsme udělat něco odlišného a taky prolomit monotónní rytmus mezi zápasy. Tohle si kluci budou pamatovat navždycky,“ řekl asistent generálního manažera Craig Conroy.

A tak led pod bruslemi profesionálních hokejistů praskal, rozléhalo se dunění mantinelů. Někteří z hokejistů měli na hlavách kulichy.

„Vezme vás to do dětství, když jsme bruslili na rybníku. Užili jsme si to, byl to docela dobrý trénink, dobře nás to připravilo. Účel to splnilo, zabruslili jsme si. Velikost stadionku byla trochu menší než byla v hale, ale zvládli jsme to,“ řekl Frolík.

Po pátku, kdy Flames vyhráli v New Jersey v prodloužení a Frolík si na rozhodující gól připsal asistenci, už Flames takové štěstí neměli. Stíhací jízdu na ledě Rangers nedotáhli do konce, v power play se neprosadili a Jezdcům podlehli.

Český hráč byl u dvou vstřelených gólů Calgary, jeho útok s Mikaelem Backlundem a Matthewem Tkachukem tak skončil v plusu. „Naše lajna má spíš obranné úkoly proti dobrým lajnám druhých týmů, takže se snažíme hrát dobře dozadu. Dali jsme gól z přesilovky a pak ve hře pět na pět. Priorita je nedostávat góly a v tom snad budeme pokračovat. Kanadské body… někdy se to od vás odrazí, někdy to jde jinudy. Dneska dali góly jiní kluci. Škoda, že když jsme ke konci sahali po vyrovnání, že to tam nespadlo,“ zalitoval Frolík.