Nervy, pak rauš a chvála od hvězdy. Brankář nevěděl, vyprávěl Zacha

Z šesti gólů, které zatím Pavel Zacha ve své nováčkovské sezoně v dresu New Jersey vstřelil, ten poslední hřeje nejvíce. Noční branka do sítě gólmana Buffala Robina Lehnera byla v Prudential Center vítězná, ze Zachy v kombinaci s jeho asistencí udělala po výhře 2:1 první hvězdu zápasu. Jen více takovýchto duelů.

Rozhodnutí defenzivní partičky, která spíše než hokej připomínala ospale vedené šachy, přinesla za stavu 1:1, který svými góly zajistil Adam Henrique a Tyler Ennis, 53. minuta. Zacha se v početní výhodě dostal před brankou k odraženému puku, který ve své lapačce neudržel brankář Robin Lehner, a pohotovou střelou zápěstím jej uklidil do sítě.

Opojný rauš? Ne hned, gól se jali přezkoumávat rozhodčí u videa, vyzval je k tomu kouč hostů Dan Bylsma. Podle jeho názoru útočník New Jersey Henrique nedovoleně atakoval Lehnera v brankovišti. Sudí ale gól uznali a Ďáblové tak přerušili sérii sedmi porážek na domácím ledě.

"Viděl jsem, že se puk odráží před branku. Naštěstí mi přistál přesně na hokejce, tak jsem prostě zkusil vystřelit. Brankář nevěděl, kde kotouč je, tak jsem věřil, že ho rychlou střelou překvapím," popsal Zacha klíčový okamžik zápasu.

"Henrique mi zavadil trošku o rukavici, ale nemyslím si, že by mě to nějak ovlivnilo při dalším pohybu. Jeho hokejka tam každopádně byla, je těžké posoudit, zda to bylo za hranou pravidel, to musí udělat rozhodčí," dodal smířeně autor 37 zákroků.

Devils díky triumfu 2:1 navázali na demolici 5:1 na ledě Columbusu a poprvé od 17. ledna, kdy skončila jejich šňůra tří výher, vyhráli dvě utkání po sobě. "Je důležité, že jsme konečně zvítězili doma a potvrdili sobotní triumf, ale ještě důležitější je způsob, jakým jsme dnes hráli. Ani skvělý výkon vám kolikrát nezaručí výhru, ale dnes jsme si ji myslím zasloužili," prohlásil brankář Cory Schneider, který předvedl 22 zákroků a pochválil i výkon 19letého českého útočníka.

"Potřebujeme naše hvězdy, aby byly skutečně těmi nejlepšími hráči. První polovinu sezony se to moc nedařilo, ani já nemám čisté svědomí, čekali jsme od sebe i nových kluků více. Teď jsme se ale zlepšili a musím ocenit Pavla Zachu, Jacoba Josefsona a Stefana Noesea, pomáhají nám a vypadá to, že jsme se ve svých rolích usadili a můžeme být úspěšní," dodal v rozhovoru pro NHL.com hvězdný brankář.

New Jersey ale čeká hodně těžká šichta, na pozice zaručující play off ztrácí z 12. místa ve Východní konferenci dva body.

