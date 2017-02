Sudí kouzlili, Češi se mohli divit. Co překvapilo Faksu a Mrázka?

Nemají to rádi fanoušci, ani sami hráči. Když do utkání nadmíru zasáhne rozhodčí, vždycky je to špatně, ale s chybou lidského faktoru se prostě musí počítat. Dvě minely od mužů v pruhovaném byly k vidění také v nočních zápasech NHL a měly výrazný dopad na české hráče. Překvapení byli Radek Faksa z Dallasu a Petr Mrázek z Detroitu. Proč?

Třiadvacetiletý Faksa se rychle v Dallasu stal klíčovým mužem pro důležitá vhazování. Když jde do tuhého, kouč Lindy Ruff pravidelně ukazuje na něj. Mladý Čech má jeho důvěru a většinou mu ji vrchovatě splácí.

Stars prohrávali ve třetí třetině s Torontem 1:2 a právě ubránili dvojnásobné oslabení. Faksa šel na důležité buly, Dallas měl ještě skoro minutu hrát ve čtyřech, jenže místo toho šel znovu do tří a na vině byl právě český hokejista. Puk hozený na led totiž údajně dle sudího odehrál rukou. Žádný z televizních záběrů nicméně takovou situaci nepotvrdil, naopak bylo vidět, že Faksa má obě ruce na hokejce. Rozhodnutí rozhodčího poslat Stars znovu do tří se hodně divil jak Ruff, tak týmový kapitán.

Also, the "playing the puck with your hand" penalty on Faksa...never looks like he takes his hand off the stick. pic.twitter.com/m3uHWopX7Y — Dylan Nadwodny (@dnadders) February 8, 2017

„Nechápu, jak tohle mohl sudí písknout," řek pro SportsNet Jamie Benn. A Dallas trest pro českého útočníka zamrzel, tentokrát už se totiž oslabení ubránit nepovedlo a tým z Texasu ve 48. minutě od Nikity Zajceva inkasoval a nakonec prohrál 1:3.

Těžko ale svádět prohru na tenhle moment, Dallasu to letos prostě nejde. Prohrál poslední tři zápasy za sebou a marně čeká každé utkání na výraznější příspěvky od veteránů. „Už mám plný zuby mluvení o dalších prohrách. Musíme se podívat do zrcadla, víc zamakat a pokusit se z toho dostat," řekl pro Dallas Morning News jediný úspěšný střelec Stars v zápase Tyler Seguin.

Hrajte Sazka Fantasy NHL a každý den vyhrajte super ceny!

Dallas teď ztrácí sedm bodů na poslední postupovou příčku do play off a potřebuje každou výhru. Stejně je na tom i Detroit. Tomu chybí bodů pět, ale sezonu zažívá horší a navíc silně hrozí, že poprvé po pětadvaceti sezonách nepostoupí do play off.

Další bodík Red Wings ztratili v noci proti Columbusu, porážku v prodloužení ale nesli kvůli údajně neodpískanému faulu hostí hodně nelibě. Sám faulovaný Henrik Zetterberg a kouč Jeff Blashill si ještě na ledě počkali na sudí a všechno s nimi chtěli vyřešit.

VIDEO: Zetterberg se zlobil, rozhodčí měl pískat faul

Šlo o to, že Red Wings se probíjeli do útoku a Brandon Dubinsky seknutím přerazil Zetterbergovi hokejku. Švéd tak přišel nejen o hůl, ale také o puk. Musel rychle spěchat směrem ke střídačce a než ho někdo vystřídal, Blue Jackets se dostali do přečíslení 3 na 2 a přesná rána Setha Jonese do rohu branky Petra Mrázka utkání ukončila.

„Je to frustrující, protože tohle byl faul a sudí ho neodpískal," zlobil se po zápase Zetterberg a ukázal novinářům svou zlomenou hokejku. Red Wings tak prohráli čtvrté prodloužení v řadě...