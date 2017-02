Havlát oznámil definitivní konec: Nejsem naštvaný, udělal jsem vše

Český hokejový útočník Martin Havlát ukončil kariéru. Pokus o návrat v brněnské Kometě kvůli dalšímu zranění nevyšel a pětatřicetiletý hráč se rozhodl s hokejem definitivně skončit. „Nejsem kvůli tomu naštvaný, jen šťastný, že jsem udělal vše, co jsem mohl,“ napsal na stránkách asociace hráčů NHL. V zámořské lize strávil 14 sezon, s českou reprezentací získal titul mistra světa v roce 2000 v ruském Petrohradě, tentýž rok bral zlato i na MS do dvaceti let.