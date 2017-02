Halák otevřeně o konci v NHL: Že dopadnu takhle, mě vůbec nenapadlo

Jak si teď žije strůjce senzačního druhého místa týmu Evropy na Světovém poháru? Dá se, Jaroslav Halák dál obléká oranžovomodré barvy, na zádech má oblíbené číslo 41, pobírá luxusní gáži, po výhrách ho spoluhráči plácají za výborný výkon. Má to však výrazné ale. Už nelape NHL za Islanders, kde byl na konci prosince shledán jako nepotřebný, ale na farmě v Bridgeportu. Svými výkony si ale důrazně říká o vpuštění do výtahu, který jede do prvního týmu.