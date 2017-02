Tak šel čas s Jágrovými týmy: z Kladna až na floridskou pláž

Jaromír Jágr prošel během své kariéry řadou klubů • FOTO: Sport Začínal v Kladně, osm týmů vystřídal v NHL, pravidelně se objevoval v národním týmu a zkusil také dres Omsku, Bolzana či Gelsenkirchenu. Útočník Jaromír Jágr má něco během košaté kariéry za sebou, prozkoumejte, jak se mu ve kterém mužstvu dařilo. Server iSport.cz si na to pořádně posvítil.

Kladno Jaromír Jágr v barvách Kladna v roce 1994 • Foto Jaroslav Legner (Sport) Roky působení: 1988 - 1990 (mimo výluky)

Posbírané body: v základní části 61 (28+33) / v play off 10 (8+2)

Dosažené úspěchy: -

Slavní spoluhráči: Milan Hnilička, Martin Procházka, Josef Zajíc Dávno předtím, než se stal majitelem klubu v něm debutoval i v nejvyšší soutěži. Ještě s mřížkou jako vlasatý teenager. Během první celé sezony už v ročníku 1989/90 vyhrál týmové bodování (42 zápasů a 49 bodů) a dávno se ve světě vědělo, že v Česku roste supertalent. I to stačilo na draftu NHL v roce 1990 jen na páté místo, čtyři majitelé klubů, kteří volili před Pittsburghem, asi v průběhu let hodně litovali...

Pittsburgh Penguins V Pittsburghu dělával i kapitána • Foto Profimedia Roky působení: 1990 - 2001

Posbírané body: 1079 (439+640) / 147 (65+82)

Doažené úspěchy: 2x Stanley Cup, 5x Art Ross Trophy, 2x Ted Lindsay Award, Hart Trophy

Slavní spoluhráči: Paul Coffey, Ron Francis, Mario Lemieux

Čeští spoluhráči: Josef Beránek, Jan Hrdina, Jiří Hrdina, Milan Kraft, František Kučera, Robert Lang, Josef Melichar, Petr Nedvěd, Michal Rozsíval, Pavel Skrbek, Martin Straka, Roman Šimíček, Jiří Šlégr První dvě sezony ukázal talent a bral dva Stanley Cupy. Dosud jediné v kariéře. Pak už z něj pomalu začínala být superstar, přesně ta, díky které je teď druhým nejproduktivnějším mužem historie. Kromě prvního ročníku (27) vždy pokořil minimálně třicetigólovou hranici, kouzlil v době, kdy se hákování téměř nepískalo. V poslední sezoně u Penguins se v týmu objevilo 11 Čechů.

Washington Capitals Angažmá u Capitals se moc nevydařilo • Foto Profimedia.cz Roky působení: 2001 - 2004

Posbírané body: 201 (83+118) / 7 (2+5)

Dosažené úspěchy: -

Slavní spoluhráči: Peter Bondra, Olaf Kölzig, Adam Oates

Čeští spoluhráči: Jakub Čutta, František Kučera, Robert Lang Jediné angažmá, které nevyšlo. Jágr před příchodem do Washingtonu vyhrál kanadské bodování celé NHL, tady se rázem propadl o 42 bodů. V první sezoně ani nevyšel postup do play off... Ani hráči co putovali při výměně do Pittsburghu neudělali zrovna díru do světa. Kris Beech vstřelil v zámoří 25 branek, Michal Sivek naskočil pouze do 38 zápasů a Ross Lupaschuk do tří. Trejd do Rangers byl vysvobozením pro obě strany.

New York Rangers V New Yorku stále vlastní několik klubových rekordů • Foto Profimedia Roky působení: 2004 - 2008

Posbírané body: 319 (124+195) / 27 (10+17)

Dosažené úspěchy: Ted Lindsay Award 06, druhý v kanadském bodování 2006, první All-Star Team 06

Slavní spoluhráči: Brian Leetch, Eric Lindros, Mark Messier

Čeští spoluhráči: Jan Hlaváč, Bobby Holík, Marek Malík, Petr Nedvěd, Petr Průcha, Karel Rachůnek, Michal Rozsíval, Martin Ručinský, Martin Straka, Petr Sýkora Do Rangers přišel před výlukou, která zhatila ročník 2004/05. Vedení mužstva tým za rok hodně změnilo a Jágr ho jako lídr dotlačil do play off po sedmi slabých sezonách. Měl kolem sebe českou partu a v prvním plném ročníku mu vítězství v kanadském bodování NHL uteklo jen o dva body. Díky stotřiadvaceti bodům zaznamenal třetí nejúspěšnější sezonu kariéry. Rangers mimo jiné od Jágrovy éry jedinkrát nebyli v bojích o Stanley Cup.

Avangard Omsk Dres Omsku oblékal tři sezony • Foto Barbora Reichová SPORT Roky působení: 2008 - 2011

Posbírané body: 145 (66+79) / 20 (7+13)

Dosažené úspěchy: 3x účast v Utkání hvězd

Slavní spoluhráči: Anton Babčuk, Alexej Kaljužnyj, Karri Rämö

Čeští spoluhráči: Roman Červenka, Jakub Klepiš, Pavel Rosa, Adam Svoboda, Martin Škoula, Petr Vampola To byl panečku šok! Jágr odešel z New Yorku a světové velkoměsto vystřídal za jižní Sibiř. Vedení KHL muselo skákat do stropu, zámořské konkurenci v začátcích ukradlo jednu z velkých tváří. Jágr byl od začátku kapitánem a miláčkem týmu, dvakrát vyhrál bodování Omsku, jen v poslední sezoně ho přeskočil talentovaný Roman Červenka. Tam už Jágrovi byla KHL zase malá a chystal se znovu objevit Ameriku.

Philadelphia Flyers Návrat do NHL vyšel na výbornou • Foto Barbora Reichová (Sport) Roky působení: 2011 - 2012

Posbírané body: 54 (19+35) / 8 (1+7)

Dosažené úspěchy: -

Slavní spoluhráči: Claude Giroux, Chris Pronger, Kimmo Timonen

Čeští spoluhráči: Pavel Kubina, Jakub Voráček Návrat do NHL byl velkou neznámou. Zazáří? Zklame? Bude jen do počtu? První odpověď byla správná. Ve Philadelphii si veterána zamilovali, bavil se hokejem, učil mladé spoluhráče, odkryl svůj potenciál mentora. Skvěle si porozuměl s Girouxem a Scottem Hartnellem, klub s ním došel až do 2. kola play off, což od té doby nedokázal. V barvách Flyers také vstřelil zatím jediný gól v play off po návratu z KHL.

Dallas Stars U Stars působil velmi krátce • Foto Barbora Reichová (Sport) Roky působení: 2013

Posbírané body: 26 (14+12) / -

Dosažené úspěchy: -

Slavní spoluhráči: Jamie Benn, Loui Eriksson, Ray Whitney

Čeští spoluhráči: Tomáš Vincour Pokračování ve Philadelphii po vydařeném ročníku překvapivě neklaplo a stejně překvapivé bylo i nové působiště. Ale Dallas si prostě veterána mohl dovolit a neváhal. Jágr zakouzlil hned v prvním zápase, ve kterém si připsal dva góly a dvě nahrávky. Stars se ale během krátké základní části do play off nekvalifikovali a nebyl tedy důvod si českého hokejistu ponechávat.

Boston Bruins S Bruins byl dva zápasy od Stanley Cupu • Foto Profimedia Roky působení: 2013

Posbírané body: 9 (2+7) / 10 (0+10)

Dosažené úspěchy: finále Stanley Cupu

Slavní spoluhráči: Patrice Bergeron, Zdeno Chára, Tyler Seguin

Čeští spoluhráči: David Krejčí V čem je tahle štace jedinečná? Nikde jinde v zámoří Jágr neodehrál tak málo utkání. Do Bostonu přišel v sezoně zkrácené výlukou, ale na to, jak krátce v týmu působil si užil dost. Od nepříjemného zážitku s teroristickým útokem během Bostonského maratonu až po postup do finále Stanley Cupu. A ještě jedna zajímavost, v barvách Bruins vstřelil jen dvě branky, a to do sítě New Jersey a Floridy. Tedy týmů, ve kterých působil poté.

New Jersey Devils V jednom týmu hráli dva nejproduktivnější Češi historie • Foto Profimedia Roky působení: 2013 - 2015

Posbírané body: 96 (35+61) / -

Dosažené úspěchy: nejproduktivnější hráč týmu 2014

Slavní spoluhráči: Martin Brodeur, Scott Gomez, Cory Schneider

Čeští spoluhráči: Patrik Eliáš, Martin Havlát, Rostislav Olesz, Marek Židlický Těžko říct, kdy hokejový svět vedle sebe zase uvidí dvě takové osobnosti. Jestli vůbec někdy. Jágr a Brodeur, hrdinové devadesátých let zářili za Devils jako zamlada. Zajímavé bylo angažmá i z českého pohledu, v jednom týmu totiž nastupovali dva nejproduktivnější čeští hokejisté historie. V únoru pak Jágra čekal čtvrtý a zatím také poslední trejd kariéry.

Florida Panthers V barvách Panthers Jágr zase ožil • Foto Profimedia.cz Roky působení: 2015 - ???

Posbírané body: 115 (43+72) / 2 (0+2)

Dosažené úspěchy: Bill Masterton Trophy, stal se 2. nejproduktivnějším hráčem NHL

Slavní spoluhráči: Brian Campbell, Jussi Jokinen, Roberto Luongo

Čeští spoluhráči: Jiří Hudler, Jakub Kindl Výměna na Floridu zaskočila, sem se chodívalo dobruslit do důchodu. Experti předpovídali bardovi posezonní konec kariéry. Jenže Jágr tu nabral energii, porozuměl si s mladými spoluhráči a také díky velkému prostoru, který na ledě dostává, dokázal například v minulé sezoně vyhrát s 66 body produktivitu mužstva. Nezdá se, že by se chystal končit.

Reprezentace V národním týmu posbíral mnoho úspěchů • Foto Pavel Mazáč (Sport) Roky působení: 1989 - 2015

Dosažené úspěchy: 2x zlato z MS, zlato a bronz ZOH, 2x bronz MS Bral sice zlatou v Naganu, ale v barvách reprezentace sbíral více bodů až v pokročilejším věku. Například až na svém posledním mistrovství světa v roce 2015 byl vybrán do All-Star Teamu a stal se i díky devíti bodům v deseti utkáních nejlepším útočníkem šampionátu. Ve věku 43 let a 88 dní je také nejstarším střelcem turnaje. Populární jsou příběhy o zlomeném malíčku v roce 2005, či vítězném proslovu v roce 2010.

Výlukové ročníky Působení na Kladně si během výluk užíval • Foto Michal Beránek (Sport) Během své zámořské kariéry potkal hned tři herní odstávky. Nejprve strávil v roce 1994 část sezony v Kladně, italském Bolzanu a třetiligovém německém Gelsenkirchenu. Tam odehrál jediný zápas, ve kterém si připsal 11 bodů (1+10). Celá sezona mu utekla během ročníku 2004/05 a tu napůlil mezi Kladno a Omsk. V obou případech sbíral pravidelně více než bod na zápas! Další polovinu sezony 2012/13 pak zůstal v domovském Kladně, kde zářil. Ve čtyřiceti letech posbíral 57 bodů ve 34 utkáních.