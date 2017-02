Faksa se nebojí! Ustál facku od Subbana, i následnou rvačku

Nashville a Dallas jsou týmy, které ještě letos čeká perná bitva o účast ve vyřazovací části. Predators už se do ni po fádním startu do ročníku úspěšně zapojili, vycenili zuby a konečně hrají tak, jak se od nich čekalo. S Dallasem je to naopak stále horší, ale tým Lindyho Ruffa se snaží neustále ukazovat houževnatost a chuť.

Rivalita byla na nedělním ledě cítit od začátku, poprvé shodili rukavice už ve 24 vteřině utkání domácí Ryan Johansen a zrzek Cody Eakin. Vážnější bylo všechno jen o 21 vteřin později, to už se se vstupem Antoina Roussela z Dallasu na led dal očekávat povyk.

VIDEO: Faksa se popral s Fiddlerem

Vyhlášený provokatér a nejtrestanější hráč celé NHL nedokázal překousnout postrčení od Austina Watsona, prát se s ním ale nechtěl. Jako zastánce kamaráda přijel Radek Faksa, který nejdřív schytal facku od hvězdného beka P.K. Subbana a nakonec se pustil do bitky s veteránem Vernonem Fiddlerem, se kterým ještě před rokem sdílel šatnu.

O třináct let starší kanadský útočník měl na začátek navrch, ale český hokejista se před jeho údery schoval a nakonec ho položil na zem. Svou třetí rvačku v sezoně zvládl slušně, z výsledku utkání musel být hodně zklamaný. Nahrál sice na úvodní gól utkání kapitánu Bennovi, nakonec ale sledoval kolaps mužstva a zakončil bitvu s bilancí - 3 na svém kontě.

„Vůbec nevím, co říct," kroutil hlavou po zápase Benn. „Měli jsme skvělý start, tři naši hráči předvedli odhodlání při rvačkách a do poslední části hry jsme vstupovali s vedením 3:1. Tohle je nepřijatelné," zlobil se kanadský hokejista.

Dallas poslední týdny prohrává i vyhrané zápasy a příčky zajišťující play off se mu stále vzdalují. V únoru zatím vyhrál klub jediný zápas z šesti a pokud to takhle půjde dál, na konci měsíce během přestupové uzávěrky by mohl být v šatně Stars solidní průvan...

VIDEO: Sestřih utkání Nashville - Dallas