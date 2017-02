Vrbata, Hanzal i Pavelec. TOP 10 přestupových návnad v NHL

Čeští hokejisté by měli během přestupové uzávěrky změnit dres • FOTO: Koláž: iSport.cz První březnový den roku 2017 bude posledním dnem hokejových přestupů v NHL. Na toto datum je totiž stanovena přestupová uzávěrka, tedy jeden z nejzábavnějších dní ročníku. Tedy pro fanoušky. Pro mnoho hráčů a generálních manažerů jde o několikadenní stres s nejasným koncem. A zase se blíží. Na koho z velkých jmen čeká trejd? Server iSport.cz vybral deset kandidátů.

Ben Bishop (Tampa Bay Lightning) Ben Bishop • Foto ČTK/AP Věk: 30

Výhry/prohry/prohry v prodloužení: 14-12-3

Platový strop: 5,95 milionu dolarů Dvoumetrový gólman je stále jistotou a mladík Andrej Vasilevskij naopak zatím působí lehce nevyrovnaně. Přesto je budoucí jedničkou Lightning. Nezkusí ale Tampa zaútočit ještě jednou na Stanley Cup s prověřeným mužem v kleci? Nedávno se mluvilo o jeho výměně za Shattenkirka, dlouho se hovoří o zájmu Dallasu. Ten by se navíc mohl zbavit jednoho z dvojice Lehtonen-Niemi, což by se hodilo také Stevu Yzermanovi, jenž prý výměnou žádá také gólmana...

Matt Duchene (Colorado Avalanche) Matt Duchene • Foto Reuters / Ron Chenoy-USA TODAY Sports Věk: 26

Body: 33 (15+18)

Platový strop: 6 milionů dolarů Jedno z největších jmen letošní uzávěrky. Rychlík z týmu Avalanche bude pravděpodobně obětí otřesné sezony a na úprk z trápícího se klubu se asi už těší. Colorado za Kanaďana prý žádá volbu v 1. kole draftu, mledého beka a elitního mladíka. Zájem údajně mají Ottawa, Boston, Montreal a Nashville. Ale pozor, Duchene má ještě dva roky platnou smlouvu!

Jordan Eberle (Edmonton Oilers) Jordan Eberle • Foto Reuters / Sergei Belski-USA TODAY Sports Věk: 26

Body: 32 (11+21)

Platový strop: 6 milionů dolarů Neuplyne rok, aby se nemluvilo o možné výměně Eberleho. Šestadvacetiletý útočník má smlouvu ještě na dva roky, ale je možné, že bude obětí nástupu nové generace. Leon Draisaitl bude po sezoně potřebovat novou smlouvu, Connor McDavid za dva roky a v obou případech půjde o pěkný balík. Nezamíří třeba do Montrealu?

Martin Hanzal (Arizona Coyotes) Martin Hanzal • Foto ČTK/AP Věk: 29

Body: 23 (14+9)

Platový strop: 3,1 milionu dolarů Další z hráčů, o kterém se mluví snad celý rok. Hanzal je velký, skvěle se orientuje před bránou a má čich na góly. Když zůstane zdravý. Půjčit by si ho mohli v Montrealu, St. Louis, Tampě či Edmontonu. Je velká šance, že český centr poprvé v kariéře změní dres.

Jarome Iginla (Colorado Avalanche) Jarome Iginla • Foto Reuters / Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports Věk: 39

Body: 15 (7+8)

Platový strop: 5,3 milionu dolarů Před třemi lety podepisoval veterán smlouvu s perspektivním týmem a doufal ve Stanley Cup, jenže s Avalanche se ani nedostal do play off a teď věří, že jeden přestup ho k ceněné trofeji nejspíš naposledy přiblíží. Dokáže napodobit příběhy Raye Bourqeua či Dominika Haška?

Gabriel Landeskog (Colorado Avalanche) Gabriel Landeskog • Foto Reuters / Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports Věk: 24

Body: 23 (11+12)

Platový strop: 5,5 milionu dolarů Kapitán Colorada není zachráncem mužstva a stejně jako zbytek týmu zažívá ukrutné trápení. Každopádně spekulace o jeho přestupu jsou spíš důkazem toho, že Avalanche chtějí vyčistit vzduch. Čtyřiadvacetiletý Švéd má smlouvu ještě na další čtyři sezony, takže nutně není na odchodu. Ale když přijde dobrá nabídka... Zájem prý má Boston, Los Angeles a San Jose.

Ondřej Pavelec (Winnipeg Jets) Ondřej Pavelec • Foto ČTK/AP Věk: 29

Výhry/prohry/prohry v prodloužení: 4-4-0

Platový strop: 3,9 milionu dolarů Jeho působení ve Winnipegu končí, otázkou je, zda sezonu zakončí jako hráč Jets, nebo zda ho klub vymění. Dlouholetá jednička mužstva šla z farmy v Manitobě do prvního týmu v polovině ledna a i když pravidelně dostávala tři a více branek, předváděla zároveň výtečné zákroky. Tým si s Pavelcem v bráně věřil a dokázal vítězit, proto není jasné, jestli si ho Jets raději nenechají a nebudou dál bojovat o postup do play off.

Patrick Sharp (Dallas Stars) Patrick Sharp • Foto ČTK/AP Věk: 35

Body: 13 (7+6)

Platový strop: 5,9 milionu dolarů Generální manažer Jim Nill dal jasně najevo, že během příštích pár dní se rozhodne, jestli Dallas bude spíš bojovat o play off, nebo začne rozpouštět jádro svých veteránů. Sharp je jako trojnásobný vítěz Stanley Cupu jasným kandidátem na odchod, Stars i kvůli zraněním letos moc nepomohl. Stále má ale co nabídnout, ve vyřazovací části to umí.

Kevin Shattenkirk (St.Louis) Kevin Shattenkirk • Foto Reuters / Bruce Fedyck-USA TODAY Sports Věk: 28

Body: 39 (11+28)

Platový strop: 4,25 milionu dolarů Americký reprezentant je mezi obránci špičkovým sběratelem bodů a Blues by si ho s radostí nechali. Jenže po sezoně mu bude končit smlouva a prostor na nový kontrakt pro něj s nějvětší pravděpodobností nebude. Shattenkirk prý žádá zhruba 6 milionů dolarů ročně a ideální by pro ně byl přestup do týmu, který si ho ještě před 1. červencem zaváže novou smlouvou. Velmi dlouho se mluví o zájmu Toronta, situaci prý sondují také v Bostonu, Edmontonu a u Rangers.