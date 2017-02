Zacha potvrdil formu gólem, Hanzal navyšuje svou hodnotu

SOUHRN | Nováček Pavel Zacha dál úspěšně sbírá body. Proti Coloradu otevřel skóre, pomohl k výhře 3:2 a připsal si šestý bod v posledních sedmi utkáních. Druhou branku ve dvou dnech si připsal Martin Hanzal, který by měl být jedním z lákadel blížící se přestupové uzávěrky. Jeho Arizona přesto prohrála s Edmontonem 2:5.

Zacha už po dvou minutách otevřel skóre zápasu. Po špatné rozehrávce hostů se dostal při závaru před brankou k odraženému puku a pohotově jej doklepl do odkryté sítě. Český mladík, který byl vyhlášen třetí hvězdou utkání, potvrdil aktuální střeleckou formu, když se trefil potřetí z posledních pěti utkání.

VIDEO: Zacha otevřel skóre ve 3. minutě

Ve 27. minutě vyrovnal svým premiérovým gólem v sezoně obránce Mark Barberio, pak ale domácí odskočili do dvoubrankového vedení díky trefám zadáka Andyho Greena a útočníka Kylea Palmieriho. Krátce před druhou přestávkou sice hosté snížili, ve třetí třetině už ale branka nepadla.

Hanzal ve 24. minutě vyrovnal v zápase v Edmontonu na 2:2. Trefil se pouhých 11 sekund poté, co se Oilers poprvé dostali do vedení. Ze strany Arizony to ale bylo vše. V polovině druhé třetiny vrátil domácím náskok Mark Letestu a v úvodu třetí části vedení navýšili Oscar Klefbom a Patrick Maroon.

VIDEO: Hanzal vyrovnával na 2:2

Výsledky:

New Jersey - Colorado 3:2, Winnipeg - Dallas 5:2, Pittsburgh - Vancouver 4:0, Toronto - NY Islanders 7:1, Edmonton - Arizona 5:2, Ottawa - Buffalo 2:3, Minnesota - Anaheim 0:1.