Jubilea neřešil, těšili ho parťáci. Usnadňují mi život, má radost Jágr

"Nestaral jsem se o to," prohlásil Jágr k dosažení dalšího milníku. "Jsem hlavně rád, že jsou zpátky (Jonathan Huberdeau a Aleksander Barkov) a že můžeme hrát zase spolu. Je to s nimi zábava. Oba jsou výborní a život na ledě mi usnadňují," dodal Jágr.

VIDEO: Takhle se zrodil jubilejní bod

Více než polovinu bodů si připsal v Pittsburghu (1079). Zbývající část rozdělil mezi sedm klubů: New York Rangers (319), Washington (201), Floridu (116), New Jersey (96), Philadelphii (54), Dallas (26) a Boston (9).

Po Jágrově přihrávce upravil Barkov v 53. minutě druhým zásahem v zápase na 5:3, jenže oslavy pak hostům oddálil dvěma trefami Joe Pavelski. U vyrovnávací branky asistoval Tomáš Hertl.

Congrats to Jaromir Jagr on reaching an amazing 1,900 career points! pic.twitter.com/KVPFiGeF4N