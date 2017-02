Smolař Faksa. Rozhodil rivala, ten sestřelil hvězdu Dallasu: Špína zákrok!

104 vteřin před závěrečnou sirénou se v Excel Energy Center při vedení domácích o dva góly strhla pořádná mela, rozhodčí rozdali hned tři osobní tresty. V utkání dohrál v dresu Minnesoty Nino Niederreiter a Erik Haula, z hostujícího celku byl potrestán Radek Faksa.

Sled událostí byl následovný. Niederreiter při hře bez puku surově roztočil do vzduchu Patricka Sharpa a dostal trest pět minut plus do konce utkání. Chcete polehčující okolnost? Švýcarský útočník zřejmě protihráče před srážkou neviděl, předtím se snažil vyhnout Radku Faksovi, který ho lehce podrazil bruslí a vyvedl z rovnováhy.

Český hokejista za incident z 59. minuty také mazal předčasně do kabin, protože obdržel desetiminutový trest. Se stejným flastrem vyváznul i Erik Haula, který se následně snažil rozpoutat bitku.

VIDEO: Podívejte se, jak Faksa rozhodil Niederreitera

Nino hit on Patrick Sharp, Faksa caught Nino's foot first, then Nino took Sharp out pic.twitter.com/aohQyYF3wm — CJ Fogler (@cjzero) 17. února 2017

"Co si o tom zákroku myslím? Faksu jsem neviděl, k jeho trestu se vyjadřovat nebudu. Pak se mým očím ale naskytnul zlý pohled na špinavý faul, opravdu hodně špinavý zákrok," čertil se v rozhovoru pro klubovou televizi trenér Dallasu Lindy Ruff a pokračoval.

"Byl to drsný atak koleno na koleno. Doufám, že Niederreiter bude ještě dodatečně ligovou asociací potrestán," dodal kouč aktuálně až 12. organizace v Západní konference.

Tým okolo hvězdných útočníků Tylera Seguina a Jamieho Benna prohrál třetí zápas v řadě a sedmý z posledních osmi duelů. Na venkovním tripu ztekl ve všech šesti utkáních a na poslední postupové místo, které zatím drží Calgary, ztrácí Dallas sedm bodů.

"Samozřejmě, z týmu je cítit obrovská frustrace. Prosím hráče, aby pracovali dál tvrdě, šli po naší cestě, že zlom určitě přijde. Zatím se tak ale neděje, i když herně to v mnoha pasážích zápasů vypadá skvěle. Dnes jsme Wild půl zápasu skoro nepustili k puku a stejně na konci utkání nemáme ani bod," štvalo Ruffa v rozhovoru pro NHL.com.

Do sestavy Dallasu se nevešel Jiří Hudler a Stars nijak nepomohla ani střelecká převaha 35:26, první hvězdou duelu byl vyhlášen náhradní brankář Minnesoty Darcy Kuemper.

"Na začátku jsem si připsal pár jednoduchých zákroků lapačkou a dostal jsem se do rytmu. Pak to šlo samo, cítil jsem se skvěle," uzavřel 26letý gólman z kanadského Saskatoonu.