Český dav na ledě v NHL, Jágr chyběl. Neuvěřitelný zážitek, uznal Hertl

Hertl v utkání stejně jako jeho vzor jednou asistoval. Po přesném pasu oslavence Jágra, který má na kontě 1900 bodů za 759 branek a 1141 asistencí v 1684 zápasech v NHL, vedli Panthers v 53. minutě 5:3. Hotovo? Kdepak, žraločí čelisti cvakly gólově ještě dvakrát.

Oslavy výhry hostům oddálil Joe Pavelski, který poslal zápas dvěma zásahy do prodloužení. To rozhodl Jonathan Huberdeau. "Neuvěřitelný zážitek. Děkuju všem, co dorazili," napsal na svůj oficiální facebookový profil k pozápasové fotce všech Čechů, kteří dorazili do Sap Center, Hertl.

Plno českých fanoušků se přišlo podívat na Tomáše Hertla • Foto Facebook Tomáše Hertla

Euforii ze skvělého zážitku ventilovali do komentářů i Češi, kteří na akci pořádanou organizací San Jose a školy Czech School of California osobně dorazili. Podle prodaných vstupenek jich mělo být kolem pěti stovek.

"Děkujeme za organizaci Tomáši! Bylo to super! Škoda jen, že se nedostavil Jarda," zmínila fanynka Erika Kubátová Berry absenci slavné osmašedesátky.

"Děkujeme! I za to mrknutí na moje holky při rozbruslení, měly z toho životní zážitek," doplnila Ivana Woolfson.

Jágr svůj rekord neřešil

Jágr se ziskem 1900. bodu nejlepší hokejové lize světa stal po Waynu Gretzkém druhým hokejistou v historii NHL, který dosáhl této mety.

"Nestaral jsem se o to," prohlásil Jágr pro zámořské novináře po dosažení milníku. "Jsem hlavně rád, že jsou zpátky Jonathan Huberdeau a Aleksander Barkov a že můžeme hrát zase spolu. Je to s nimi zábava. Oba jsou výborní a život na ledě mi usnadňují," dodal Jágr a zmínil i prohospodařený dvougólový náskok svého týmu.

VIDEO: Podívejte se na sestřih utkání Floridy v San Jose

"Když vedete čtyři minuty před koncem o dvě branky, měli byste to udržet. Máme pravděpodobně příliš mladý tým, který se nechává strhnout hrou. Musíme být zodpovědnější. Je skvělé, že jsme vyhráli, ale z toho konce se musíme poučit," řekl Jágr, který v této sezoně nasbíral 32 bodů za deset gólů a 22 asistencí.

"Jarda je skvělý. Až jednou skončí, bude v hokejové Síni slávy. Jeho příprava je neuvěřitelná, mladí hráči z toho těží už jen tím, že ho můžou sledovat," řekl na adresu pětačtyřicetiletého veterána trenér Floridy Tom Rowe, který svůj tým pomalu zvedá.

Panthers vyhráli pět ze šesti posledních zápasů a ve Východní konferenci ztrácí na play off z 11. místa jen tři body. Jen houšť!