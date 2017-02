Jágr má úžasný vítězný gól, Florida kosí soupeře a nahání play off

Jágr využil obrovského zaváhání Joshe Mansona, který při výjezdu zpoza branky nechal za sebou kotouč. Napadající český útočník sebral puk a rychlými kličkami si vychutnal Johna Gibsona. Pětačtyřicetiletému hráči situaci usnadnilo, že obránce Manson po ztrátě puku ještě upadl na led a Jágr tak měl pro zakončení více prostoru.

"Manson se nechal napálit. Byla to nešťastná situace," komentoval klíčový okamžik útočník Anaheimu Andrew Cogliano, který v úvodu druhé třetiny otevřel skóre v oslabení při vyloučení Ondřeje Kašeho. "Myslíte si, že vám takový gól dodá energii, ale místo toho jsme je vrátili do hry naší neschopností pracovat s pukem. Obrátili zápas ve svůj prospěch tím, že jsme jim kotouče několikrát darovali. Až příliš často jsme ho ztráceli," zlobil se na své svěřence trenér Randy Carlyle.

Florida vyhrála šesté ze sedmi posledních zápasů a na play off ztrácí jeden bod.

VIDEO: Podívejte se na 11. gól Jaromíra Jágra v sezoně

Hokejisté Columbusu porazili i bez zraněného Lukáše Sedláka Pittsburgh 2:1 v prodloužení. Český útočník odstoupil ve druhé třetině kvůli potížím v dolní části těla ze zápasu. Vyrovnaný duel rozhodl v čase 61:04 Brandon Dubinsky. Hlavním strůjcem úspěchu Blue Jackets byl gólman Sergej Bobrovskij, který kryl 38 z 39 střel.

Oba týmy se nacházejí na druhém a třetím místě ve Východní konferenci a je možné, že se střetnou i ve vyřazovací části. Podle slov aktérů zápasu ale už teď mají jejich duely nádech play off. "Hrát proti nim je něco jiného než běžný zápas. V utkání je více nasazení a hraje se více do těla," uvedl Sidney Crosby, jehož spoluhráč Jevgenij Malkin zaznamenal v zápase 500. asistenci v NHL.

Poslední tým NHL zabral

Ve zbývajícím utkání pátečního programu soutěže ukončilo Colorado sérii pěti proher v Carolině, kde uspělo 2:1 v prodloužení. Výhru zařídil poslednímu týmu NHL v čase 64:23 Mikko Rantanen. Hosté si poradili i přes náročný program, protože hráli venku pátý zápas v sedmém dni. Naopak Hurricanes měli předchozí týden volno, které má letos po vzoru ligy amerického fotbalu NFL každý tým jednou v sezoně. A dosavadní bilance mluví za vše - po pauze vyhrály první zápas jen tři týmy ze 14.

"Tak to po pauze vypadá, vůbec mě náš výkon nepřekvapil. Nebruslili jsme, nekombinovali, špatně zakončovali. Všechno to vycházelo z pohybu, nebylo tam správné načasování. Alespoň tak mi to připadalo. Jakoby se to s přestávkou vytratilo," prohlásil kouč Caroliny Bill Peters.

VÝSLEDKY NHL:

Columbus - Pittsburgh 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 22. R. Murray, 62. Dubinsky - 27. Cole. Střely na branku: 39:39. Diváci: 19.188. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Dubinsky (oba Columbus), 3. M. Murray (Pittsburgh).

Carolina - Colorado 1:2 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky: 20. Skinner - 14. Barrie, 65. Rantanen. Střely na branku: 29:37. Diváci: 11.456. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen (Colorado), 2. Ward (Carolina), 3. Pickard (Colorado).

Anaheim - Florida 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Branky: 23. Cogliano - 25. Sceviour, 27. Jágr, 31. Ekblad, 59. MacKenzie. Střely na branku: 36:31. Diváci: 16.339. Hvězdy zápasu: 1. Sceviour (Florida), 2. Cogliano (Anaheim), 3. Ekblad (Florida).