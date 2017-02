Lázeň mistra Jaromíra. Dělal to, už když jsme byli děti, cenili Jágra

Jen co se do sestavy Floridy vrátili oblíbení kumpáni Jonathan Huberdeau a Aleksander Barkov, Jaromír Jágr pookřál. V posledních čtyřech utkáních bral útočník Floridy, který ve středu oslavil 45. narozeniny, hned čtyři kanadské body a co je hlavní, dvakrát skóroval. Poslední trefa v nočním utkání proti Anaheimu byla vítězná i dechberoucí, takovou lázeň gólman Ducks John Gibson dlouho nedostal.