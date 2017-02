Mrázek vychytal Ovečkina. Zacha dal vítězný gól, Jágr na něj nahrál

Detroit promarnil v souboji s lídrem soutěže dvoubrankový náskok, přičemž Washington vyrovnal na 2:2 až v 56. minutě. V rozstřelu, který rozhodl v páté sérii Henrik Zetterberg, chytil Mrázek čtyři z pěti nájezdů. V posledním případě si český gólman poradil s pokusem Alexandra Ovečkina, jehož střelu vyškrábl lapačkou.

Zacha zvyšoval vedení New Jersey ve 47. minutě na 3:0, když v přesilové hře zapadla jeho střela z levého kruhu i s tečí bráního Dennise Seidenberga pod horní tyč. Islanders se ale nevzdali a zúročili střeleckou aktivitu 42:21 ke snížení na rozdíl jediné branky. V závěru jim v cestě za vyrovnáním stála levá tyč po rána Nicka Leddyho.

Jágrův útok byl opět důležitým strůjcem vítězství Floridy. Tu poslal v Los Angeles do vedení Huberdeau a vedení zvýšil Jokinen, ale domácí ve druhé části srovnali krok. V patnácté vteřině poslední části ovšem Jágr posunul puk ve středním pásmu na Barkova, a ten zakončil parádní individuální akci vítěznou trefou.

Hanzal se prosadil typickým způsobem, když na hranici brankoviště nejdříve clonil gólmanovi při střele od modré čáry a poté odražený kotouč doklepl do sítě. Český útočník tím snížil na 1:3, ale další drama se nekonalo a výhru San Jose pojistil v závěru svým druhým gólem v utkání Brent Burns.

Goals just look better in these jerseys 😉 #ARI20NA pic.twitter.com/RyM8TgK5ku