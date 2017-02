Jágr vrací poklonu Federerovi. Roger je víc než já, chválí na dálku

Že je pětatřicetiletý tenista velkým hokejovým fanouškem není žádné tajemství. Také se ví, že jméno Jaromír Jágr mu rozhodně není cizí, však se nedávno svěřil i New York Times, že český sportovní stařík mu je vzorem. Jágrovo jméno pak nezapomněl zmínit ani v Praze.

„Vždycky jsem ho považoval za jednoho z nejdokonalejších hokejistů. Ne že bych byl nějaký odborník. Ale když jsem hrál NHL na playstationu, vždycky jsem si ho bral do týmu. Pořád ještě hraje a tvrdí, že chce pokračovat. To je paráda,“ řekl o deset let mladší rodák z Basileje.

Pochvala od takového borce se dostala až na Floridu, hokejový velikán se o milém uznání dozvěděl prostřednictvím Sportu po pondělním tréninku Panthers. Nedávnému šampionovi Australian Open na dálku poděkoval a poslal na revanš podobný vzkaz. A vtipný.

„Roger je borec, v jeho věku být mezi třemi nejlepšími tenisty světa je daleko víc než se ve 45 letech udržet v NHL…“ vyťukal Jágr do telefonu a ve druhé textovce zmínil, koho z ranku světových sportovních celebrit nejvíc uznává. „Roger, Tom Brady a Serena.“