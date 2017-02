Neuvirth chytá o všechno. Radši bych zůstal ve Philadelphii, říká

PŘÍMO Z KANADY | Zavře se do svého světa mimo realitu okolního života a čape. Český brankář Michal Neuvirth chytá za Flyers momentálně o hodně. O play off . O svou pozici v NHL. O novou smlouvu. Daří se mu to znamenitě. V neděli ve Vancouveru zase vytáhl Philadelphii k triumfu (3:2). Ale jistot mu moc nepřibylo.

Stačí se podívat na výsledky Flyers a je celkem jasno. Pokud nemá chlapík v brance svůj den, body nebudou. Ostatně… I když ho Michal Neuvirth má, jakože to je v únoru až na jednu výjimku pravidlem, někdy to nestačí.

Osmadvacetiletý český reprezentant po zranění nabral solidní fazonu. Posuďte sami. Inkasované góly v posledních osmi zápasech: 1, 1, 1, 2, 1, 2, 6 a naposledy při extra důležité nedělní výhře ve Vancouveru zase 2. Celkem čtyři vítězná utkání.

Tyhle výkony mají několik rovin. Za prvé dávají Philadelphii šanci na play off. „Musíme sbírat každý bod, každý je potřeba jako sůl. Máme těžký program, všechno se teď bude lámat,“ uvědomuje si účastník zářijového Světového poháru.

Úroveň číslo dva se týká jeho osobní budoucnosti. Každým dnem se mu krátí poslední rok smlouvy. Každým dobrým zákrokem si buduje pozici pro tu novou. Věří si, že může být jedničkou v NHL. Tak to ukazuje i ostatním.

„Snažím se všechno okolo vymazat z hlavy. Ale samozřejmě to tam vzadu člověk někde má. Vím, o co mi jde,“ vypráví vyrovnaně v rozjásané kabině. „Už jsem tak nějak zvyklý, že v téhle lize člověk nikdy neví,“ usměje se. Osobní historie mu dává za pravdu.

Variantou číslo tři je rychlé stěhování. Pokud šance na účast ve Stanley Cupu klesnou mimo realitu, generální manažer Flyers Ron Hextall začne obchodovat. Získat za hráče bez kontraktu nějakou tu pozici v draftu se mu dost možná vyplatí.

Stěhovat se pryč nechce

„Ale zatím počkejme. Uvidíme, kde budeme za pár dní, všechno zanalyzujeme a podle toho se zařídíme,“ hlásil šéf klubu před duelem s Canucks. Na oporu s maskou nabídky s největší pravděpodobností má. Například z Edmontonu. Levná a kvalitní dvojka se hodí. Čas je do začátku března.

„Ale já bych nejradši zůstal tady. Je tu super parta, mám tu Vorase (Jakub Voráček) s Gudym (Radko Gudas). Věřím, že to zvládneme,“ netají svou prioritu Neuvirth. Konečně má silnou pozici, nastoupil v sedmi z posledních osmi klání.

„Vyhovuje mi to. Jsem v tempu, v zápřahu. Myslím, že to je na mém chytání vidět, daří se mi. Až na jednu výjimku proti Oilers to je z mé strany snad dobré, i se tak cítím,“ potvrzuje čísla svými pocity.

Nemá to lehké. Ve Vancouveru to chvíli vypadalo na odpočinkovou šichtu. Domácí, snad zmoženi sobotním triumfem nad rivalem z Calgary, začali mizerně. Dostali se do manka 0:3 a hosté mohli dohrávat v relativním klidu.

VIDEO: Sestřih utkání Vancouver - Philadelphia

Jenže. Na konci druhé části bylo skóre 2:3 a drama. „Trošku jsme si k tomu tady něco řekli,“ přiznal brankář, který má ve slavné soutěži zatím 222 startů. „Ale závěr jsme zvládli velmi dobře, prakticky jsme je k ničemu nepustili,“ pochvaluje si.

Nicméně nervy si lehce potrháte. Jedna střela, jedna chyba, a všechno může být ztraceno. A jde to tak večer za večerem. Pokud to Neuvirth ustojí, zvýší svou hodnotu. Pokud ne, může z toho být nepříjemné licitování na hokejovém pracovním úřadě.

„Michal je pro nás obrovskou oporou. Od té doby, co se vrátil z marodky, tak inkasujeme daleko méně. Je to sice zásluha celého týmu, hodně jsme se v obraně zlepšili, ale on je základ. Lepí mu to,“ sklání se Gudas s pochvalou pro svého kamaráda.

Vzápětí s Voráčkem hezky v češtině rozebírá nepřesnou rozehrávku. „Promiň, Gudy, tam jsem ti to nedal moc dobře,“ zní od ofenzivní hvězdy. I nejproduktivnější hráč Flyers však prožil podařený zápas, jednou se trefil.

Když je zdravý, je neskutečný

Ale zpátky k Neuvirthovi. Protože také pravý křídelník národního týmu pro něj má slova chvály. „Podívejte se, co Neuvi předváděl v minulém play off… Byl prostě neporazitelný. Pokud je zdravý, tak je neskutečný,“ svěřoval se zámořským žurnalistům po lednovém návratu parťáka z marodky.

Ano, loňské jaro zůstává v paměti. Do akce proti bývalému zaměstnavateli z Washingtonu se 34. muž z draftu v roce 2006 dostal až v průběhu série. Ve třech utkáních inkasoval dvakrát. Vyřazení sice zabránit nedokázal, ale svůj kredit pochopitelně získal.

I proto chce do vyřazovacích bojů zpátky, i proto chce Hextallovi a dalším šéfům ukázat, že si důvěru zaslouží. Klubový managment zná své možnosti. V létě bude volná i aktuální dvojka Flyers Steve Mason, čímž se situace stává ještě pikantnější. „Možná se píše, že jeden z nás bude muset odejít, ale naše vztahy to vůbec nemění. Vycházíme spolu úplně v pohodě,“ ujišťuje Neuvirth, že pnutí s lépe placeným kolegou (1,75 vs. 4,1 milionu dolarů) neexistuje.

Tak jako tak je jasné, že ho v příštích dnech čeká poměrně stresové období. Washington doma, Pittsburgh venku. Dvě výzvy. Nejlepší tým aktuální sezony a loňský šampion mohou rozhodnout o jeho budoucnosti.

„Musíme to zvládnout. Musíme to zase brát jako play off . Nic jiného nám nezbývá,“ burcuje český gólman. Ví, že vlastní osud má ve svých rukách jen částečně. Ale se současnou formou si oprávněně věří, že by to mohlo stačit.

Pokud ne, tak s uzávěrkou přestupů může slyšet novou adresu. Tak jako v roce 2015 při stěhování z Buffala k New York Islanders. V létě pak bude čekat na nápadníky.